搭機遇亂流怎麼辦？自保守則都做到大幅降低受傷風險

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（中央社網站）21日新加坡航空公司一架從英國倫敦起飛的班機遭遇嚴重亂流，在3分鐘左右急遽下降1828公尺，緊急迫降泰國曼谷機場，造成一名73歲男子疑似心臟病發過世，另有數十人受傷。飛機在高空哪種情況下會遇到亂流？什麼是晴空亂流？亂流發生時乘客如何自保，降低受傷風險？中央社整理相關資訊帶你了解。

為什麼會有亂流？

亂流指的是飛機在飛行時遇到不穩定氣流，因而導致顛簸。可分為「有形亂流」和「無形亂流」兩種，有形亂流常和飛機飛入對流性雲層，受上下對流垂直空氣擾動有關，也有部分受地形、地表性質影響。在現代，有形亂流大多可由透過雷達和氣象圖預報先得知，避免受影響。

無形亂流則以晴空亂流為主，晴空亂流常發生在晴朗無雲的天氣，常與噴射氣流有關，好發生在風向突然轉變，或是風速突然增加或減少之區域、或是因高度變化造成空氣移動速率差異大的山區等地區。

晴空亂流沒有肉眼可見的特徵，因此偵測十分不易，通常隱匿且無法察覺，也因此更容易在毫無準備狀態下造成傷亡。

遇到亂流有多危險？

遇到亂流時，依強度可分為輕度、中度、強烈、極強烈4種等級。

「我們現在正通過一段非常不穩定的氣流。請您立即回到座位並繫妥安全帶，....」當遇到亂流時，機組人員經常透過廣播提醒乘客繫好安全帶，如果是遇到輕度亂流，乘客會感受到搖晃、安全帶有拉緊的感覺，此時空服員仍可提供送餐服務；遇到中度亂流，在機艙內會難以行走，沒有固定好的物品會移位，空服員通常會被指示就座。

當遇到強烈及極強烈亂流時，如果乘客沒繫安全帶會被拋離座位，撞到頭頂的置物櫃、氧氣罩、椅背等，可能造成骨折等嚴重傷害。曼谷機場人員就表示，新航遇亂流事件受傷乘客，大多是頭部受到重擊或撕裂傷。

現代飛機構造都有針對亂流進行設計，因此亂流通常不會對機體造成損害，導致墜毀的機率非常低，不過嚴重亂流會導致飛機猛烈搖晃、遽升、驟降，過程中可能造成機內人員受傷。

搭機遇到亂流時怎麼辦

遭遇亂流時，防止受傷最有效的方法是坐下繫好安全帶，並保護頭部，避免被掉落的行李砸傷。

另外，飛行期間減少不必要的走動，並專心聆聽機上廣播，當安全帶指示燈亮起時

，應趕快回座位繫上安全帶。

遇到亂流時，哪個座位晃動最小？

由於飛機的重心在機翼兩側前方，當遇到亂流，機翼附近的座位會比較平穩，越靠近機尾的座位，則搖晃越厲害。

氣候變遷影響亂流增多？

長期以來，科學家警告氣候變遷可能會增加晴空亂流，2023年一份研究顯示，1979年至2020年晴空亂流的持續時間增加了17%，其中較嚴重的案例增加超過50%。然而學者指出，雖然似乎存在很強的關聯性，但目前仍難以斷定氣候變遷就是亂流增加的主因。（編輯：林湘芸、翁堃耀）1130522