柯蕭力拚MLB第20位3000三振投手 僅差8次就達陣

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇強投柯蕭今天先發5局失2分，加上隊友羅哈斯扛兩分砲，助道奇6比5挫華盛頓國民，柯蕭再投8次三振就能成為史上第20位達成3000次三振的投手。

現年37歲的柯蕭（Clayton Kershaw）主投5局被敲5支安打掉2分，並送出4次三振、2次保送，在主場奪下個人本季第3場勝投，他的大聯盟生涯三振數則來到2992次，距離史上第20位達陣3000次三振投手僅差8次。

道奇打線方面，除了羅哈斯（Miguel Rojas）於6局下扛出擴大領先的兩分砲，耶南德茲（Kike Hernandez）擊出2支二壘安打並跑回2分，擔任指定打擊的日本籍球星大谷翔平也有1安、2保送、1打點的貢獻。

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道奇隊最近7場比賽已經贏了6場，本季例行賽戰績來到47勝30敗，勝率暫居國家聯盟龍頭。

國民隊投手高爾（MacKenzie Gore）今天先發5.2局被擊出7支安打失6分，其中5分是自責分，苦吞個人本季第7場敗投，表現不佳的他在最近11次先發僅拿下1場勝投。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140621