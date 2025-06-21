加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免同意、不同意票怎麼蓋？ 中選會公布樣式
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

柯蕭力拚MLB第20位3000三振投手 僅差8次就達陣

2025/6/21 20:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇強投柯蕭今天先發5局失2分，加上隊友羅哈斯扛兩分砲，助道奇6比5挫華盛頓國民，柯蕭再投8次三振就能成為史上第20位達成3000次三振的投手。

現年37歲的柯蕭（Clayton Kershaw）主投5局被敲5支安打掉2分，並送出4次三振、2次保送，在主場奪下個人本季第3場勝投，他的大聯盟生涯三振數則來到2992次，距離史上第20位達陣3000次三振投手僅差8次。

道奇打線方面，除了羅哈斯（Miguel Rojas）於6局下扛出擴大領先的兩分砲，耶南德茲（Kike Hernandez）擊出2支二壘安打並跑回2分，擔任指定打擊的日本籍球星大谷翔平也有1安、2保送、1打點的貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

道奇隊最近7場比賽已經贏了6場，本季例行賽戰績來到47勝30敗，勝率暫居國家聯盟龍頭。

國民隊投手高爾（MacKenzie Gore）今天先發5.2局被擊出7支安打失6分，其中5分是自責分，苦吞個人本季第7場敗投，表現不佳的他在最近11次先發僅拿下1場勝投。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140621

#MLB
#日本
#柯蕭
#道奇
#華盛頓國民
#美國職棒大聯盟
柯蕭
大谷翔平單場雙響MLB第250轟達標 寫下最快「250轟、150盜」史詩紀錄[影]大聯盟開季預測 道奇擁大谷翔平等「MVP三巨頭」連霸呼聲高
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
MLB大谷翔平挨球吻 教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場
70
更多編輯台推薦新聞：