新航遇亂流3分鐘驟降1828公尺 泰國收治71傷者

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（中央社曼谷22日綜合外電報導）新加坡航空公司一架客機昨天在空中遭遇亂流緊急迫降泰國，起初消息說至少1死30人受傷，不過泰國的醫院稱已收治71人。新航說，這架飛機遇到亂流時，約3分鐘內下降1828公尺。

綜合法新社和路透社報導，死者為一名73歲英國籍男子，疑似因為心臟病發而過世。

新加坡航空（Singapore Airlines）的聲明指出，這架波音（Boeing）777-300ER型客機昨天從倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛前往新加坡，途中遭遇嚴重亂流後轉降泰國曼谷，機上共有211名乘客及18位機組人員。

儘管新航表示，機上30人因此受傷，不過泰國的三美泰醫院（Samitivej Hospital）表示收治了71名旅客。

美聯社報導，新航指出，飛機在空中遇到嚴重亂流，在3分鐘左右急遽下降6000英尺（1828公尺）。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料初步顯示，這架客機在緬甸上空約1萬1300公尺處，經歷超過1分鐘的嚴重亂流，期間飛機幾度遽升與驟降。

新航說明，這架航班編號為SQ321的客機在緬甸的伊洛瓦底江流域上空時遇到「突然的強烈亂流」之後，班機在受控制的狀況下迅速下降，並轉降曼谷。

英國乘客戴維斯（Andrew Davies）告訴英國廣播公司（BBC），事發時飛機「突然下墜」，而且「幾乎沒有任何警告」。他也說「飛機下墜期間，聽到可怕的尖叫聲，以及像是重擊聲」，而他也幫助了1名「頭部有傷」且在「痛苦地尖叫」的女子。

戴維斯描述，看到許多人頭部撕裂傷且耳朵流血，「我身上滿是咖啡，當時的亂流相當劇烈」。

曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）主管表示，大多數受傷的旅客頭部受到重擊，並且證實了罹難乘客的年齡與國籍。

這架飛機於泰國時間下午3時45分緊急降落在蘇凡納布機場後，多輛待命的救護車鳴笛趕到現場因應。

蘇凡納布機場在聲明中說，「機場下午3時35分接獲新加坡航空飛機的求救訊號，稱機上乘客因亂流受傷，請求緊急降落」，此外「飛機著陸之後，醫療團隊就到現場治療傷者」。

新航表示，這架班機的131名乘客與12名機組人員今天上午已搭乘救援班機抵達新加坡，其他79名乘客與6名機組人員仍在曼谷，其中包含正在接受治療的傷者。

同時，新加坡總理黃循財也透過社群媒體臉書（Facebook）表示，向死者家屬致上最誠摯的哀悼，並稱新加坡政府正與泰國當局密切合作。

●泰國醫院稱收治71名傷者 其中6人重傷

位於曼谷的三美泰醫院表示，總共71人被送到醫院治療，其中6人傷勢嚴重。

新航表示：「我們對乘客和機組人員在這次航班上遭受的痛苦經歷深表歉意。在這個困難時期，我們將提供一切必要的協助。」

新航已公布機上211名乘客的國籍，包含56名澳洲人、47名英國人、41名新加坡人等，此外也包括菲律賓、美國等國的旅客，名單上沒有台灣人。

英國女子巴克（Allison Barker）告訴BBC，她的兒子是機上乘客，曾透過簡訊說他在一架「瘋狂的航班」上，且飛機緊急迫降。巴克回憶，「當時很可怕。我不知道發生什麼事情。我們不知道他是否會倖存，當時的狀況相當令人焦躁」。

●新加坡將派員調查 波音公司稱準備協助新航

新加坡交通部表示會派遣調查人員前往曼谷；新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）說「我們必須希望與祈禱」傷者康復。

波音公司在社群平台X表示「已準備好協助新航，並向失去摯愛的罹難者家屬致上最深切的哀悼，並慰問所有乘客及機組人員」。

科學家長期以來警告氣候變遷可能會增加晴空亂流，而晴空亂流無法由雷達偵測。2023年一份研究顯示，1979年至2020年晴空亂流的持續時間增加了17%，其中較嚴重的案例增加超過50%。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130522