印尼巴澤航空正副駕駛同時睡著約半小時 航道一度偏離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼巴澤航空2名正在執勤的正副駕駛，日前從印尼蘇拉威西島飛往雅加達航班上，同時睡著長達約半小時。據印尼媒體引用官方調查報告指出，副駕駛在執勤前一晚並未充分休息，造成該航班飛行途中一度偏離航道，所幸未發生意外。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體今天報導，印尼國家交通安全委員會（KNKT）調查指出，印尼巴澤航空（Batik Air）1月25日從蘇拉威西島（Sulawesi）飛往雅加達航班上，正副駕駛在飛行途中睡著，時間長達28分鐘。

調查指出，在2小時35分鐘的飛行中，發生一系列導航疏失，所幸未釀成意外，也沒有導致任何人受傷。

根據報導，正駕駛在飛機起飛半小時後，向副駕駛要求短暫休息，並得到同意，隨後由副駕駛負責控制飛機，但後來他也睡著了。

調查顯示，雅加達區域管制中心曾多次詢問該航班，航行當前路線還需多長時間，卻未收到回應，儘管多次嘗試聯繫，像是致電等，卻都沒得到該航班的回應。

在長達28分鐘未得到回應後，正駕駛才醒來，並發現飛機偏離航道，同時看到副駕駛也睡著了，才趕緊把他叫醒。隨後正駕駛回覆稱，航班遇到無線電通訊問題，而該問題已解決並繼續飛行，最後安全降落在雅加達，未發生意外。

報導指出，今年32歲的正駕駛和28歲的副駕駛都是印尼籍公民，他們都有根據規定通過健康檢查，血壓、心律和酒精測試都符合規定。不過，副駕駛因前一晚照顧一個月大雙胞胎嬰兒，而未得到充分休息。

印尼國家交通安全委員會指出，巴澤航空未落實詳細的駕駛艙檢查程序，並建議巴澤航空建立更好的機師疲勞監測機制，防止類似事件發生。（編輯：陳惠珍）1130309