波音客機飛紐西蘭遇技術問題 空中強烈晃動50人受傷

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（中央社威靈頓11日綜合外電報導）根據航空公司和救護人員，南美航空集團（LATAM）一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭最大城市奧克蘭的班機，今天在空中遭遇「技術問題」，造成機身突然晃動，導致大約50人受傷，12人送醫。

法新社報導，南美航空集團編號LA800班機在塔斯曼海（Tasman Sea）上空遭遇技術性問題，據稱至少1人傷勢嚴重。

機上乘客告訴當地媒體，飛機突然急降，導致未繫好安全帶的乘客被拋向天花板。

一名乘客告訴紐西蘭電台（RNZ），因為有些乘客未繫好安全帶，被拋在空中。」

這名乘客語帶顫抖地說：「有些乘客傷勢不輕，大家也都嚇壞了。」

總部設在智利的南美航空集團發言人表示，「飛行途中遭遇技術問題」，導致「機身強烈晃動」。

這架班機已按預定時間降落奧克蘭機場。目前尚不清楚造成這起意外的原因。

紐西蘭聖約翰救護機構（St.John Ambulance）的康貝爾（Gerard Campbell）表示，在飛機降落奧克蘭的同時，緊急救護人員也被告知機上情況。

逾12輛救護車和其他醫療車輛趕赴現場，針對傷者進行緊急處置。

他說：「我們的救護人員評量並治療大約50名傷者，其中一人情況嚴重，其餘傷勢從中等至輕微不一。」

他還說，救護車已經將12人送醫。他更正之前13人的說法。

南美航空集團表示，這架班機的機型是波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）。

南美航空集團表示，對於這起事件造成的不便和不適深表抱歉。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130311