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美國聯合航空波音737-900發動機起火 緊急返航

2024/3/7 20:24
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（中央社休士頓7日綜合外電報導）美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音（Boeing）737-900型客機4日從德州起飛後不久，因發動機起火被迫緊急返回喬治布希休士頓洲際機場，所幸無人受傷。

「紐約郵報」（New York Post）報導，影片顯示，亮橘色火焰從飛機左翼下方噴出，距離乘客的窗戶只有數英吋遠。

短影片結束前，傳來機組人員透過機上廣播的聲音，語氣透露一絲不安：「各位女士先生，我們發現機外發生一些狀況。」

聯合航空公司編號1118航班在起飛後不久，立即於晚間7時前返回喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。

錄下這段影片的乘客塞達（Dorian D. Cerda）告訴社群新聞公司Storyful，意外發生時「大約只飛行了15分鐘」。這架航班原定前往佛州邁爾斯堡（Fort Myers），航程兩個小時。

幸運的是，沒有人在這起可怕的事故中受傷。

聯合航空公司透過聲明告訴Storyful，「編號1118航班因發動機問題，在起飛後不久返回休士頓」。

聯合航空公司在聲明中提到，「飛機安全降落，乘客正常下機」，並表示他們已「安排新的航班，將乘客送往目的地」。

這架波音737-900型客機與較新的波音737 MAX系列型號類似。今年1月，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音737 MAX 9客機在俄勒岡州（Oregon）上空飛行時，發生機身艙門脫落意外，這款機型當時遭下令停飛。

聯合航空公司發動機起火的原因尚未公布，目前正由美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）調查。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130307

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