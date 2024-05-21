新加坡航空班機遇亂流1死30傷 乘客：人撞天花板、尖叫四起

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（中央社新加坡21日綜合外電報導）新加坡航空公司一架從英國倫敦起飛的班機今天遭遇嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷機場，至少導致1死、30傷。驚魂未定的乘客回憶說，事發時有多人撞到天花板，尖叫聲四起。

法新社報導，新加坡航空（Singapore Airlines）發表聲明指出，這架波音（Boeing）777-300ER型客機是從倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛，途中遭遇嚴重亂流，機上共有211名乘客及18位機組人員。

新加坡航空聲明提及，該公司證實有1名乘客喪命。機上有18人住院，另有12人正在醫院接受治療。其餘乘客及機組人員正接受檢查。根據法新社，有7人因頭部受創，身受重傷。

英國廣播公司（BBC）報導，有關當局指出，死者是1名73歲英國男子，可能死於心臟病發。與他同行的妻子已住院治療。

一名乘客告訴BBC，事發時飛機「突然下墜」，亂流導致物品在機艙內亂竄。乘客戴維斯（Andrew Davies）憶及：「我的身上滿是咖啡。在幾秒鐘的飛機下墜期間，機上響起可怕的尖叫聲…。」

機上乘客、28歲學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）告訴路透社，事發時飛機先是突然向上傾斜，然後搖晃，接著急降，導致沒有坐在位子上且未繫安全帶的人，猛然撞到天花板。

路透社報導，這是波音飛機涉及的最新一起事件。今年1月，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX飛機才在飛行途中艙門掉落；2018及2019年時，波音737 MAX也曾發生致命墜機事故。

新加坡航空被視為世界頂級航空公司之一，近年來沒有重大事故。2000年，新加坡航空曾因颱風天候不佳，在桃園國際機場發生空難，導致83人死亡。（譯者：陳正健）1130521