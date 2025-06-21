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北竿海洋之旅開幕 多元活動盼觀光客體驗北竿魅力

2025/6/21 19:18（6/21 20:01 更新）
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馬祖北竿年度最大觀光活動「北竿海洋之旅」21日熱鬧開幕，南竿出身的「長笛姐姐」曹力文（前）也到場共襄盛舉，現場演出多首歌曲。中央社記者潘欣彤攝 114年6月21日
馬祖北竿年度最大觀光活動「北竿海洋之旅」21日熱鬧開幕，南竿出身的「長笛姐姐」曹力文（前）也到場共襄盛舉，現場演出多首歌曲。中央社記者潘欣彤攝 114年6月21日
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（中央社記者潘欣彤連江縣21日電）北竿鄉年度最大觀光活動「北竿海洋之旅」今天開幕。主辦單位北竿鄉公所指出，22場夏日市集、獨木舟等海洋體驗、傳統牽罟嘉年華等，盼觀光客能體驗北竿獨特海洋魅力。

根據北竿鄉公所新聞資料，「北竿海洋之旅」今年邁入第3年，主題為「愛與希望」，自20日起至9月底止，將以多元活動，讓民眾感受北竿觀光魅力。包括每週五與週六晚間共22場夏季市集、SUP（立槳）與獨木舟體驗，以及能體驗傳統漁法的牽罟嘉年華等活動。

「北竿海洋之旅」今天晚間舉行開幕典禮，北竿鄉公所指出，邀請多組馬祖出身的知名表演者，包括獨立歌手「喵教主」許靜芳；音樂YouTuber「長笛姐姐」曹力文等。曹力文帶來多首長笛流行曲表演，與民眾熱絡互動，許靜芳則演唱自創曲，展現甜美歌聲。

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連江縣長王忠銘於開幕典禮致詞時指出，馬祖的特色就是美景、美酒、美人，為推動觀光，9月底前週週有活動在北竿，讓旅客在夏日的徐徐晚風中品嘗美食，把馬祖當成自己的家，一定不會空手而歸。

北竿鄉長吳金平則告訴中央社記者，透過「北竿海洋之旅」的系列活動，以及活動期間每週六晚間，加開北竿至南竿的夜間加班船，讓住宿在南竿的遊客，也能到北竿品嘗市集特色美食，度過悠閒時光。（編輯：龍柏安）1140621

連江縣北竿鄉年度最大觀光活動「北竿海洋之旅」邁入第3年，主題為「愛與希望」，21日熱鬧開幕，由連江縣長王忠銘（右7）、北竿鄉長吳金平（右8）等人共同點亮燈泡，象徵活動正式開跑。中央社記者潘欣彤攝 114年6月21日
連江縣北竿鄉年度最大觀光活動「北竿海洋之旅」邁入第3年，主題為「愛與希望」，21日熱鬧開幕，由連江縣長王忠銘（右7）、北竿鄉長吳金平（右8）等人共同點亮燈泡，象徵活動正式開跑。中央社記者潘欣彤攝 114年6月21日
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