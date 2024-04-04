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日航波音787下降劇烈搖晃 4空服員分受輕重傷

2024/4/4 19:46
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府國土交通省表示，日前一架從澳洲墨爾本飛往日本成田機場的日本航空774號班機（使用波音787-8機型），在下降過程中發生劇烈搖晃，導致4名空服員分別受到輕重傷。

日本朝日新聞報導，這架日本航空公司（Japan Airlines）的客機共搭載146名旅客及11名機組員，4月1日降落成田機場。已知4名空服員是在發生搖晃時為確認客艙安全而受傷。

機體搖晃有可能是受到亂流影響，日本運輸安全委員會以航空事故進行調查。

國土交通省航空安全推進室表示，日航774號班機4月1日下午3時30分左右，在成田機場東南方約150公里上空從高度5200公尺下降過程中發生劇烈搖晃。

日航表示，受傷的4名空服員有1人是右腳骨折重傷，另外3人皆為扭傷；機上乘客無人受傷。

千葉日報報導，日航774號班機使用機型是波音787-8，國土交通省航空局已在4月2日認定為航空事故。該班機4月1日下午4時10分左右降落成田機場。

運輸安全委員會航空事故調查官，正在調查造成機體搖晃的原因。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130404

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