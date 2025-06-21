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推動毛利語復興 製片雀兒喜以影像為族群發聲

2025/6/21 19:10
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）電影「獅子王」毛利語版重要推手、紐西蘭製片人雀兒喜．溫斯坦利今天表示，她長年推動毛利語復興，致力讓族語在主流媒體中重拾尊嚴，鼓勵台灣創作者挑戰不可能的任務。

新北市府原住民族行政局今天與紐西蘭貿易發展中心舉辦「再聚 Matariki 2025—台紐文化與經濟交流會」，邀台灣導演蘇弘恩（Ungen Mehan）、及紐西蘭電影製片雀兒喜．溫斯坦利（Chelsea Winstanley），分享影像裡的原民故事。

蘇弘恩說，他是原住民跟閩南人的「混血兒」，穿梭在兩種身分間，從不同角度觀察社會與環境議題。他時常跟著太魯閣族的外祖父上山工作，喜歡描寫人與土地的關係。

今天的座談在國家電影及視聽文化中心舉行，原民局說，蘇弘恩拍攝劇情長片「獵人兄弟」靈感來自他在部落見聞，藉太魯閣族兄弟間的衝突，反映原住民社會的困境。該片入圍第44屆夏威夷影展、高雄電影節閉幕片。

雀兒喜長年推動毛利語復興，她從自身創作與族群脈絡出發，分享探索影像的任何可能性，並致力推動迪士尼電影製作毛利語版本，讓族語在主流媒體中佔有一席之地。

她說，創造力來自於熱情，並有機會分享同理心與故事。拍攝並記錄自己的毛利人祖母遭剝奪土地、語言，爭取權利的經歷，與拯救瀕臨滅絕的毛利語言過程，每次都被影片故事中的毛利女性動容。

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雀兒喜說，2016年美國動畫電影「海洋奇緣」製作毛利語版本時，也印證毛利人在電影產業的能力，並瞭解毛利文化，建構產業能力，更擴展迪士尼影片市場也分享玻里尼西亞文化。

她說，藉由「冰雪奇緣」影片，振興當地的毛利語的少數族群方言，目前也籌備電影「獅子王」的毛利語版本，希望用自己的語言，演繹劇情中的內容與歌曲，「讓語言回到曾經的輝煌，讓孩子可以聽見毛利語。」（編輯：龍柏安）1140621

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