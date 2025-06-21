Energy風光奪hito 5獎 坤達、Toro因故缺席領獎

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）男團Energy去年強勢回歸，今晚在hito流行音樂獎拿下5獎成最大贏家；領獎時坤達有工作無法出席，Toro則要陪伴生病家人。團員感謝這首「星期五晚上」讓新世代更認識他們。

Energy以「星期五晚上」獲得「2024 hito年度十大華語歌曲」肯定，更奪下2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍，並拿下「hito 團體」獎項，「Here I Am」專輯作品在hito中文榜上進榜長達29週之久，更有13週佔據榜單冠軍，打破紀錄一舉奪得「hito進榜最久歌手」以及「hito冠軍王」3大獎項，共風光獲得5項大獎，成為今晚最大贏家。

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Energy上台領獎，牛奶表示，坤達因為節目錄影不克前來，另外，Toro缺席領獎，則是因為家人重病，Toro仍會歸隊、盡力完成hito流行音樂獎演出，演出後立即返回醫院陪伴久病家人走最後的旅程。

Energy以4人體帶來「Come On」、「馬上去」、「星期五晚上」讓全場氣氛嗨至高點；Toro演出後則又趕回醫院。（編輯：龍柏安）1140621