AIT工安意外釀1死 北市勞動局：提供職災慰助

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處內今天上午發生導致1人死亡的工安事故，台北市勞動局表示，因發生地為AIT管轄範圍，將積極協助AIT並主動提供罹災勞工必要慰助。

台北市警消上午8時許獲報，1名年約60歲的男性工人在AIT台北辦事處2樓停車場施作屋頂加蓋太陽能板工程時，疑不慎遭C型鋼壓傷，送醫前已無呼吸心跳（OHCA），經送醫搶救仍被宣告不治。

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台北市勞動局下午透過媒體群組說明，此案發生地為AIT管轄範圍，經同意後，勞動檢查處已派員至現場協助廠商了解過程，初步釐清是在吊掛C型鋼過程中發生傾斜，導致物體飛落，擊中下方人員致災。

勞動局表示，為保護勞工安全並避免危害擴大，發生事故的工程目前已自主停止作業，勞動局後續將積極協助AIT台北辦事處，並主動提供罹災勞工慰助，包含發給職業災害慰問金、指派職災個管員、輔導家屬申請職災補償等。（編輯：戴光育）1140621