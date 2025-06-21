加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免同意、不同意票怎麼蓋？ 中選會公布樣式
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

黃小琥北流邀歌迷同跳大腿舞 收慶生驚喜狂讚很會

2025/6/21 20:54（6/21 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手黃小琥（圖）時隔7年舉辦「琥．嚮」世界巡迴演唱會，21日晚間在台北流行音樂中心舉辦台北場，正巧適逢她生日，現場還收到主辦單位安排的慶生驚喜，大讚「原來你們這麼會」。（大大娛樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月21日
歌手黃小琥（圖）時隔7年舉辦「琥．嚮」世界巡迴演唱會，21日晚間在台北流行音樂中心舉辦台北場，正巧適逢她生日，現場還收到主辦單位安排的慶生驚喜，大讚「原來你們這麼會」。（大大娛樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）歌手黃小琥時隔7年的演唱會在台北流行音樂中心登場，氣氛歡樂到邀觀眾一起跳大腿舞；主辦單位貼心幫今天生日的她準備慶生驚喜，她看到後笑說：「原來你們這麼會。」

黃小琥一口氣詮釋23首經典歌，包含江蕙「家後」、金佩珊「一代女皇」、庾澄慶「熱情的沙漠」、萬芳「新不了情」、蔡琴「恰似你的溫柔」。黃小琥感性地說：「其實我是透過原唱的感動，再透過我的聲音與改編，才有這些作品。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

唱到「New York New York」黃小琥直接邀請台下觀眾上台同歡，一起跳起大腿舞；就在熱鬧餘韻尚未落下時，大螢幕跳出「生日快樂」字卡，今天正巧是黃小琥生日，主辦單位安排驚喜慶生橋段。

黃小琥一度愣住，回頭見到螢幕有異才恍然大悟，逗趣說：「原來你們這麼會啊。」演唱會最後以「沒那麼簡單」作為安可收尾，全場大合唱響徹北流。（編輯：龍柏安）1140621

#黃小琥
#萬芳
#演唱會
#台北流行音樂中心
萬芳
愛之日常音樂節再登多倫多 大玩音樂祭揭幕
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
OneRepublic二訪港都 12/19再唱高雄巨蛋
70
更多編輯台推薦新聞：