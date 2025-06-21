黃小琥北流邀歌迷同跳大腿舞 收慶生驚喜狂讚很會

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）歌手黃小琥時隔7年的演唱會在台北流行音樂中心登場，氣氛歡樂到邀觀眾一起跳大腿舞；主辦單位貼心幫今天生日的她準備慶生驚喜，她看到後笑說：「原來你們這麼會。」

黃小琥一口氣詮釋23首經典歌，包含江蕙「家後」、金佩珊「一代女皇」、庾澄慶「熱情的沙漠」、萬芳「新不了情」、蔡琴「恰似你的溫柔」。黃小琥感性地說：「其實我是透過原唱的感動，再透過我的聲音與改編，才有這些作品。」

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唱到「New York New York」黃小琥直接邀請台下觀眾上台同歡，一起跳起大腿舞；就在熱鬧餘韻尚未落下時，大螢幕跳出「生日快樂」字卡，今天正巧是黃小琥生日，主辦單位安排驚喜慶生橋段。

黃小琥一度愣住，回頭見到螢幕有異才恍然大悟，逗趣說：「原來你們這麼會啊。」演唱會最後以「沒那麼簡單」作為安可收尾，全場大合唱響徹北流。（編輯：龍柏安）1140621