推生活導師制接住神經多樣性青少年 籲政府建構支持

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）學者與醫界今天表示，神經多樣性的青少年往往被忽略，應推動「生活導師」制度，理解、陪伴、協助情緒，並接住神經多樣性孩子；呼籲政府建構支持體系，生活導師是關鍵環節。

亞東紀念醫院、台灣青少年神經多樣性行動協會、民進黨立法委員林月琴、國教行動聯盟，今天共同主辦「台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會」，集結專業人員、家長與學員，共同關注並支持生活導師方案。

神經多樣性指人腦和認知功能的多樣性，例如社交、學習、注意力、情緒與心理功能等，是人類自然發展的差異樣貌。

醫界表示，神經多樣性不是醫學用詞的疾病，而是是一個概念，用以描述心智功能具有差異性的人，包括自閉症譜系障礙（ASD）或其他神經學或發展性條件，如注意力不足過動症（ADHD）等狀況。

亞東醫院發布新聞稿表示，論壇聚焦於「制度如何接住孩子」，借鏡國際經驗推動以實務策略「生活導師」制度，在孩子與社會間建立穩定的互動節奏。

新聞稿指出，生活導師訓練執行功能、協助生活管理、強化情緒調節，也陪伴家庭建立理解與信任的關係。

協會理事長、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，社會對注意力不集中、情緒強烈、社交方式不同的孩子，往往選擇排除而非理解，因此，無法建構有尊嚴的選項。

甄瑞興說，目前多數學校教師雖對神經多樣性孩子有意識，但卻缺乏實務支持與轉介網路。他呼籲政府，應建構「可訓練、可持續、可融入社區」的支持體系，生活導師的角色是當中關鍵環節。

立委林月琴提醒，不能以單一標準，判斷每個孩子的表現，她說，兒童不僅需要被保護，更應擁有完整權利。公共政策應正視差異，回應孩子的實際差異，真正的制度進步，不在於補破網，而是能否設計出有溫度、具彈性的支持機制。

包括來自美國、香港的多名學者、臨床執行者表示，自閉症從來不應被視為悲劇，真正須被改變的是社會的無知與誤解。生活導師的角色不是替代教師或醫師，而是建立能陪孩子走過轉變期的角色。

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會中，以15歲的美國女孩艾瑪為例，她初期幾乎無法完成任何學業，情緒起伏大、缺乏執行力。經過生活導師陪伴半年，艾瑪從無法表達自己的需求，進展到能獨立制定作息表、並主動回報進度。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，神經多樣性的孩子需要一套能理解差異、陪伴成長、支持實踐的制度結構。「生活導師制度」是回應家庭、學校與醫療間的照護斷層，填補制度尚未覆蓋、但卻極為關鍵的陪伴空間。（編輯：李亨山）1140621