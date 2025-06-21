中國穩外資未見起色 前5月吸收外資年減13%
2025/6/21 17:04
（中央社台北21日電）中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。據官方發布，中國1至5月實際使用外資金額比去年同期減少13.2%，5月份明顯下滑。
中國商務部官網20日發布，2025年1至5月，中國新設立外商投資企業2萬4018家，年增10.4%；實際使用外資（FDI）金額為人民幣3581.9億元（下同，約新台幣1兆4757億元），年減13.2%。
對比中國前4月實際使用外資金額3207.8億元，比去年同期減少10.9%；5月份僅吸收外資374.1億元，減幅增至13.2%，出現明顯下滑。
中國商務部未公布完整吸收外資行業別與來源地，僅表示1至5月製造業實際使用外資915.2億元，服務業實際使用外資2596.4億元。
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據發布，高技術產業實際使用外資1090.4億元，其中，電子商務服務業、航空航太器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。
中國商務部指東南亞國協地區實際對中投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對中投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%（含透過自由港投資數據），但未公布美國投資消長情況。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140621
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