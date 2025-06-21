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林安可續板凳待命代打 避免搶壘造成嚴重傷勢

2025/6/21 17:02（6/21 17:28 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍，重砲林安可（圖）21日繼續板凳待命代打。（統一獅隊提供）
中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍，重砲林安可（圖）21日繼續板凳待命代打。（統一獅隊提供）
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍，重砲林安可今天繼續板凳待命代打，陳傑憲正常先發，總教練林岳平表示，安排林安可出賽採「保守」作法，避免搶壘造成嚴重傷勢。

獅隊爭冠期先折損內野大將林靖凱，主力打者陳傑憲先前因為左手腕撐地造成不適，林安可則是右後大腿緊繃，陳傑憲昨天比賽已經回到先發打序中，4打數敲出1支安打、貢獻1分打點，今天與味全龍隊交手，繼續先發扛3棒、守左外野，林安可則從17日過後都還沒有出賽紀錄。

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林岳平表示，站在保護的立場，採取比較保守的出賽安排，林安可今天角色維持代打，主要是保護他，若跑為了一次搶壘可能會造成比較嚴重的傷勢。

被問起新秀投手鍾允華出賽安排，林岳平表示，後續會看有沒有比賽差距小的局面可以安排登板，但目前還沒有固定的上場時機點，也提到現在實際看到出賽場次不多，還無法做出太多評價。（編輯：李亨山）1140621

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