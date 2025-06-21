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挺團結國家十講 醫師公會：面對挑戰更需信任攜手

2025/6/21 18:02
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）總統賴清德將展開「團結國家十講」演講，訴求「團結國家，從此刻做起」，盼直面台灣聲音。醫師公會發聲力挺，強調面對瞬息萬變的醫療環境與國際挑戰，更需社會彼此信任、攜手前行。

總統府發言人郭雅慧今天上午召開記者會宣布，賴總統將展開「團結國家十講」演講活動，這10場演講訴求「團結國家，從此刻做起」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。

中華民國醫師公會全國聯合會下午發表聲明表達支持，強調願意積極響應政府號召，成為促進社會對話與正向溝通的力量之一。

醫師公會表示，作為全國醫師專業代表團體，深刻理解公共政策與醫療體系的發展，唯有在全民理解與支持下，才能有效推動並落實。

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醫師公會表示，願主動配合政府相關部門，共同參與各項規劃與執行，促進理性溝通，為社會帶來具建設性的討論成果。

醫師公會表示，面對瞬息萬變的醫療環境與國際挑戰，更需社會彼此信任、攜手前行。將秉持專業、公益與責任，支持「團結十講」的理念，為台灣的團結與進步，盡一份醫界的力量。（編輯：李亨山）1140621

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