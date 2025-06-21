北影新南向視野開幕 5電影揭在台文化對話新章

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）「2025新南向視野」今在北影開幕，獻映分別來自菲律賓、印度、印尼、不丹與馬來西亞的電影；外交部亞太司副司長林宏勳指出，透過電影推進「新南向政策+」有重要意義。

台北電影節今天下午在光點華山電影館，正式推出與台灣亞洲交流基金會共同策劃「新南向視野」影展單元，精選5部來自菲律賓、印度、印尼、不丹與馬來西亞的作品，入選或獲獎於國際知名影展，包括柏林影展（Berlinale）、日舞影展（Sundance）與塔林黑夜影展（Tallinn Black Nights Film Festival），展現本影展單元的高度國際性與文化深度。

台亞基金會董事長蕭新煌表示：「每一部電影都真誠地展現出東南亞與東亞國家的多元魅力與豐富文化」，這些作品展現了「我們之間的共通點，而非差異」。

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林宏勳代表台灣政府向台亞基金會與台北電影節表達感謝。他強調：「看來自其他國家的電影，是認識該國文化的絕佳方式」，並提到台灣近年來在區域關係上的變化，透過電影推進「新南向政策+」具有重要意義。

5部作品包括：「Sunshine」榮獲2025年柏林影展水晶熊獎；「Cactus Pears」入選2025年日舞影展；「I, the Song」；「Macai」及「Crocodile Tears」。雖源自不同國家與文化背景，卻皆以邊緣處境與弱勢聲音為主題，細膩刻畫人物的渴望、夢想與所處的多重社會結構。（編輯：李亨山）1140621