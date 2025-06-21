鄭銘謙關懷被害人家屬 彰顯司法柔性關懷

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（中央社記者黃國芳雲林縣21日電）法務部長鄭銘謙昨天南下雲林縣探視1名因車禍致重傷癱瘓的被害人，實地了解個案生活狀況，並致贈慰問金與照護物資，以實際行動協助照顧者減輕負擔，彰顯司法柔性關懷。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，犯罪被害人保護協會雲林分會為強化對犯罪被害人關懷與支持，昨天邀請鄭銘謙至雲林關懷被害人及其家屬，個案為年約35歲吳姓男子，於109年發生車禍導致全身癱瘓，需他人照護。

雲檢表示，吳男妻子擔起家中經濟，且需照顧家中3名子女，不過，大女兒罹患第一型糖尿病，小兒子則因早產導致發展遲緩，持續接受早療服務，生活壓力沉重。

雲檢指出，吳男妻子即使身處困境，仍積極進修芳療課程，但身體卻出現警訊，確診甲狀腺癌，最後她未被病魔擊倒，反而以樂觀態度面對人生，在雲林家扶中心協助下，順利考取美國認證的芳療師證照，成為家庭堅強支柱。

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鄭銘謙昨天至吳男家中，並致贈關懷慰問金與照護物資，包含看護墊、紙尿片、營養品等照護用品，同時了解其醫療照護、家庭經濟與子女教育等情形，讓家屬感受到政府與社會的支持。

鄭銘謙強調，司法機關不僅肩負法律正義的伸張，更須積極提供實質協助，讓被害人及其家庭獲得基本生活的保障與關懷。（編輯：李亨山）1140621