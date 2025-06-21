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降低戰場傷亡 學者籲強化常後備部隊抗彈抗破片裝備

2025/6/21 19:49
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（中央社記者吳書緯台北21日電）國軍新式抗彈板的抗彈能力備受關注，國防院學者賴達文分析，國軍現役或新式抗彈板難以有效抵擋解放軍DBP-10步槍彈，國軍單兵個人裝備的抗破片與抗彈能力都亟需加強，讓常規及後備部隊的個人裝備與訓練能有效提升，才能發揮戰力形成嚇阻。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文以「國軍新式抗彈板與戰術背心的挑戰」為題，撰寫專文刊登於最新一期國防安全雙週報。

賴達文分析，解放軍主力步槍彈5.8公厘口徑DBP-10及DBP-191，已具備比美軍5.56公厘口徑M855步槍彈更好的穿透能力，使得國軍現役抗彈板與新式抗彈板，恐難有效抵擋解放軍的步槍彈。

賴達文指出，現代戰場除了槍傷外，更大的傷亡來自於爆炸引發的衝擊與破片，代表單兵個人裝備除了要防護子彈，還要防護破片傷害，但是國軍目前僅有前後抗彈板、抗彈頭盔及射擊眼鏡，倘若軀幹兩側受到破片傷害，仍可能造成臟器受損而大量出血，必須加速裝配側邊抗彈板，以提升抗破片防護能力。

針對防護裝備的重量疑慮，賴達文表示，同為亞洲人體型的日本自衛隊，2023年採購的Type18防彈背心加上抗彈板，重量要比國軍新式抗彈板加上背心、多了約2公斤，因此重量不應該成為使用高防護力抗彈板的限制，更遑論自衛隊在全裝防護下總重約17公斤，因此訓練上應該是要強化重量訓練，幫助士兵增加負荷能力。

賴達文提到，國軍現役CV-105戰術背心的配戴方式，明顯有不便設計，經常能看到官兵沒拉緊或沒黏好的狀況，導致戰術背心鬆垮，大幅降低其防護性，且增加身體負擔。

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至於單兵個人裝備的重要性，賴達文指出，國軍2016年起普發新式戰鬥個裝，仍無法真正有效防護士兵安全，且修正改良幅度也有限，而規格較新較好的裝備，通常只配發高戰力部隊（如海軍陸戰隊、陸軍特戰部隊等），長期下來造成常規、後備部隊在裝備與戰力上，跟高戰力部隊相比出現失衡。

賴達文表示，台灣與外離島的作戰環境，從戰爭開始到城鎮戰，士兵最容易遇到的是飛彈和火砲的攻擊，但現行的戰傷救護訓練與裝備，士兵抗破片和抗彈能力都亟待加強；重要地區的守備雖然多由高戰力部隊負責，但戰爭並非靠高戰部隊就能獲勝，常備及後備部隊若能有效提升其裝備及訓練，才能進一步發揮陸上戰力形成嚇阻。（編輯：林克倫）1140621

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