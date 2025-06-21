龍隊投手林凱威已開始牛棚練投 預計7月實戰出賽
2025/6/21 14:41
（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職味全龍隊投手林凱威4月底出賽手肘不適，目前為止還沒有實戰出賽紀錄，總教練葉君璋今天表示，林凱威已開始牛棚練投，預計7月1日開始實戰。
林凱威前一次在一軍出賽為4月23日，4月25日牛棚準備時，手肘出現不適的感覺，之後下二軍休息、安排檢查。5月初更新傷勢狀況，林凱威是手肘發炎，已注射高濃度血小板血漿（PRP）治療。
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龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，林凱威目前已經開始牛棚練投，手沒有不舒服的感覺，會逐步安排Live BP（實戰投打練習）、實戰出賽，目前預計實戰時間為7月1日。
林凱威目前為止本季一軍總計8場出賽，共投7.1局，失掉1分責失分，戰績1勝，有3次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.23。（編輯：張雅淨）1140621
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