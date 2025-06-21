22日各地多雲到晴高溫炎熱 大台北防午後雷陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）交通部中央氣象署表示，明天各地多雲到晴、高溫炎熱，近山區平地可能會出現局部攝氏36度以上高溫，而大台北、東北部地區與各山區可能有午後局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天太平洋高壓較強，加上台灣附近的風向轉變為西南風，各地都是多雲到晴，清晨至上午因為海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨。

他說，明天大台北、東北部地區與其他山區可能會有午後局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，林定宜表示，明天各地高溫約31至36度，近山區平地可能會出現局部攝氏36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，應注意防曬、多補充水分。

林定宜指出，接下來到25日之前，各地大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，26日後因南方水氣增多，南台灣地區可能會不定時下雨， 其他地區都是多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

透過 Google News 追蹤中央社

林定宜表示，27日、28日南方雲系北移，南部、東南部地區會有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後局部短暫雷陣雨。

針對28日後可能會有熱帶擾動生成的機會，林定宜表示，菲律賓附近海域、南海、關島有些熱帶擾動，但後續是否會生成為熱帶性低氣壓或颱風都還不一定。（編輯：李亨山）1140621