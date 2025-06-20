21世紀新鴉片戰爭5 / 芬太尼運毒最後一哩路 現貨快遞與交易就在家門口

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人行道上一個個像是醉漢的身軀、僵直或甚至不自然半折的人體，北美許多城市這類如殭屍電影般的場景，是芬太尼危機恐怖的具象化。這場危機上演多年後，川普政府試圖利用關稅迫使中國防止芬太尼流向美國，能否奏效，關係到數以萬計的人命，甚至美國的未來。

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21世紀新鴉片戰爭－揭密襲美路線（2）（中央社記者廖漢原、侯姿瑩紐約/華盛頓20日專電）週末子夜紐約夜店門口，總是可見行跡隱晦人士向落單顧客兜售古柯鹼、海洛因等毒品，購買者若進一步取得聯繫，可加入快速送貨服務。販毒在美國屬重罪，但數十年來，紐約市毒品問題嚴重，廉價的芬太尼加入市場，輕易奪取更多人命。

古柯鹼混芬太尼猶如劇毒氰化鉀 3人一夜致命

2021年3月17日，全美進入新冠疫情風暴，3名過著隔離生活的紐約菁英人士意外在住所死亡。40歲的投資銀行交易部門主管穆坦吉（Ross Mtangi）、38歲的諮商師謝爾（Amanda Scher）與26歲初級律師法哈曼尼（Julia Ghahramani），都使用由毒販奧蒂嘉（Billy Ortega）提供摻雜芬太尼的古柯鹼而喪命。奧蒂嘉在2023年10月被判處30年有期徒刑。

摻入芬太尼成分的古柯鹼等混合性毒品使用後效果顯著，對毒梟來說可降低製造成本，但強烈反應可輕易致命。這些毒品外觀如同一般藥物，使用者難以從氣味或顏色分辨，更無法得知其中成分，製造時劑量難以控制，使用者等同吞下致命劇毒山埃（氰化鉀）。

（中央社製表）

毒品殺人夜當天，奧蒂嘉的同批次芬太尼古柯鹼由快遞員芮尼（Kaylen Rainey）向5人快遞，造成3人死亡。期間奧蒂嘉發現有狀況，不斷以手機簡訊詢問使用者狀況，並告知減低使用劑量，由於長時間斷連，3人陸續被家人、遛狗服務員與朋友發現在居所身亡。

喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）向中央社分析，多數人並不會直接去買芬太尼，他們可能是去買其他藥物，像是止痛藥或其他毒品，但芬太尼已滲透到整個毒品市場之中，被摻入許多其他毒品裡，因為它能加強效力，而且成本低廉；對毒販來說，把芬太尼混入其他毒品之中來降低成本，有很大的利益。

芬太尼暗黑快遞網路隱密 簡訊叫貨兩小時送到府

值得注意的是，混合性芬太尼毒品的暗黑快遞網路極為隱密，一次交易從數百到數千美元，簡訊叫貨兩小時內可送到家門，更讓官方尷尬的還有廣場上的公開市場。

謝里指出，網路上有數以萬計的貼文，公開廣告芬太尼和其他合成毒品，人們很容易就可以找到這些廣告資訊，然後直接購買。

「他們可能是自己上網買或跟毒販購買，這是主要問題所在」。謝里說，她見過一些家庭，「孩子吃了一顆藥，以為是止痛藥，之後去睡覺，結果隔天早上家長卻發現孩子已經死了」。

地鐵站廣場露天交易 披薩店成製毒工廠

紐約市布朗克斯（Bronx）南區149街與第3大道交會的地鐵出口廣場是藥物成癮者聚集之地，也是聯邦緝毒局與紐約市警局嚴打芬太尼與各式毒品現地交易的區域，廣場隨處可見臥倒在地與受藥物影響行動困難的成癮者。

繁華的曼哈頓與距離約半小時車程以拉丁裔、非裔居民為主的布朗克斯南區氣氛完全不同，觀光客除了看洋基棒球賽，通常不會來到販毒網路掌控的治安不佳區域，這裡入夜後更如同禁地，從149街沿第3大道往北走，景象猶如紐約的喪屍區。

跨國毒梟近年將毒品製造、分裝小型化及客製化，降低產銷距離。紐約市警局2023年10月突檢搜查位於布朗克斯南區的Mexzzarella披薩店，查獲芬太尼、古柯鹼、可卡因、海洛因與含鴉片類藥物氧可酮（Oxycodone）等共百磅毒品粉末，市值達400萬美元。

2年前，毒販公然在布朗克斯南區光天化日下販賣化學合成性毒品，曾引起軒然大波，如今情況已漸改善。美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，相較於2023年底，全美因藥物過量致死人數已減少24%，紐約也降低約20%。

一般認為，政府大量提供救命的納洛酮（Naloxone）鼻噴劑，與致命劑量的芬太尼藥丸減少是主要因素。

不過，紐約市警方仍強力巡邏，布朗克斯南區已不見隨處可見廢棄針筒的不勘景象，但毒品銷售轉向更陰暗的小巷與網路社群快遞難以禁絕，成癮者年齡也降低，。

混合毒品進入社區 抗毒是美國長期戰爭

紐約另一個芬太尼重災區在布魯克林南區，政府與民間團體2年前在公共房屋地區設置全美首個免費取得納洛酮的機器，可快速逆轉芬太尼過量導致的呼吸停頓，需要者輸入住家郵遞區號即可輕易取得，如今使用者已見減少。

體內若有過量芬太尼化學製劑，會導致呼吸急促甚至停止，身體對外界刺激無感，許多受害者因好奇使用一顆含量過高的藥丸即喪命，適當的緊急救護與用藥可以搶救生命，這是官方加快設置免費機器的主因。

由慈善組織「獻給查理的歌」（Song for Charlie）和多個非營利機構及社區團體共同舉辦的「芬太尼警覺日」（National Fentanyl Awareness Day）在4月29日登場，主辦單位舉行線上論壇，調整宣傳方向，希望民間能完整瞭解芬太尼的危險，除了告知拒絕毒品，也說明如何避免發生致命危機。

麻醉與藥物防治醫師左納（Elizabeth Zona）指出，重要的是化學物質的品質，例如消毒時，每一毫升都百分百清楚，每毫升都測試過有50微克濃度，也許會49.999或50.0001，但都是50微克。

她說：「你一定不清楚街上來是什麼東西，我對過去一名鴉片患者使用藥物有深刻印象，他從掮客手上以相同方式拿到相同東西，但某天就過量，這些藥物劑量很不一致。」

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兒科醫師塔里布（Hina Talib）認為，年輕人今天有接觸成癮物質的各種原因，無論是定期還是初次嘗試，可能是想體驗、好奇、處理難過情緒、心理或生理因素、包括疼痛與學習困難等，也可能他們沒有管道處理這些狀況。

美國的芬太尼危機暫見減緩，死亡數字降低，民間對廉價及易於取得的合成性毒品認知度提高，不過毒性遠高於天然鴉片與海洛因的混合化學製劑毒品快速轉型，年輕人認為所謂的紓壓與止痛藥丸，其實內藏奪命未知成分。芬太尼高峰期雖已過，但2024年美國用藥過量致死案例仍高於8萬人，對抗芬太尼仍是長期戰爭。（編輯：周永捷）1140620

珍愛生命，遠離毒品。可撥打毒品危害防制中心專線0800-770-885，尋求戒癮資訊及專業協助。

紐約芬太尼重災區在布魯克林南區，政府與民間團體2年前在公共房屋地區設置免費取得納洛酮的機器，可快速逆轉芬太尼過量導致的呼吸停頓，需要者輸入住家郵遞區號即可輕易取得，如今使用者已見減少。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月20日

芬太尼衝擊美國威脅未歇，舊金山街頭即使在白天，也能見到許多成癮者聚集，脫序行為時常可見，反映芬太尼的泛濫程度。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年6月20日