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21世紀新鴉片戰爭7 / 第一線社工搶救瀕死成癮者 陪伴傾聽撕污名標籤

2025/6/20 12:11（6/20 13:13 更新）
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洛杉磯社工德芙莎（圖）服務於非營利組織The People Concern，照顧洛杉磯市中心的弱勢遊民，這些遊民飽受用藥過量、精神疾病纏身。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月20日
洛杉磯社工德芙莎（圖）服務於非營利組織The People Concern，照顧洛杉磯市中心的弱勢遊民，這些遊民飽受用藥過量、精神疾病纏身。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月20日

人行道上一個個像是醉漢的身軀、僵直或甚至不自然半折的人體，北美許多城市這類如殭屍電影般的場景，是芬太尼危機恐怖的具象化。這場危機上演多年後，川普政府試圖利用關稅迫使中國防止芬太尼流向美國，能否奏效，關係到數以萬計的人命，甚至美國的未來。

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21世紀新鴉片戰爭－戒毒重建路（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）「我們服務的，是那些最可能死在街上的人」。芬太尼重災區洛杉磯的第一線社工陪伴成癮者、及時施救並給予尊嚴，呼籲打破對藥物成癮者的異樣眼光，才有可能引導他們重回社會。

走進洛杉磯市中心Skid Row遊民區，空氣中瀰漫揮之不去的屎尿氣味，映入眼簾的是一整排帳棚與堆積如山的垃圾。這裡聚集上千名無家可歸者，也是精神疾病與毒品問題最為嚴重的地區。

21世紀新鴉片戰爭專題

關懷「最可能命喪街頭成癮者」 急救包成救命丹

有人倒臥在地，一動也不動；有人靠著牆邊喃喃自語，這似乎是Skid Row街頭的日常風景。在繁華都市的中心，這裡與死亡如此接近。社工德芙莎（Ciara DeVozza）經常搶救用藥過量、瀕臨死亡的人。

服務於非營利組織The People Concern的德芙莎回憶，曾有一次準備開車返家的路上，發現一名男子倒臥在人行道上，她與同事施用「納洛酮」（Naloxone）鼻噴劑，並進行心肺復甦術，成功將這名因用藥過量而失去意識的男子救回。

「他的手機響了，是他媽媽打來的，那天剛好是他媽媽的生日」。德芙莎說：「他在通話中才意識到，如果不是我們救了他，他可能就會在媽媽生日這天死掉。」

納洛酮（Naloxone）是一種用於逆轉鴉片類藥物過量的急救藥物，常見劑型為鼻噴劑，使用簡單，無需注射訓練。德芙莎所屬團隊在Skid Row廣泛發送這類急救包，教導街友如何辨識用藥過量症狀並及時施救。

德芙莎是一位擁有16年經驗的社工，在Skid Row專門服務遊民的醫療據點The People Concern工作，提供乾淨針具、協助處理用藥傷口、提供心理諮詢與急救物資。

她說：「我們服務的，是那些最可能死在街上的人。」

「一個小小的急救包能夠救人一命」。因為芬太尼（Fentanyl）已成為Skid Row毒品問題中最致命的來源，這種強效合成鴉片類藥物常被混入其他街頭毒品，使用者往往在毫不知情的情況下攝取，導致過量致死的風險大幅提高。

德芙莎說，「我們提供納洛酮給任何需要的人，因為很多時候，救人的是他們自己」。

社工觀察，在醫療無法即時抵達的街頭，遊民經常守護彼此性命，這類急救包往往成為關鍵的救命資源。

安全解癮站「減害」奏效：先確保他們能活下來

德芙莎所屬的團隊採取「減害」（harm reduction）策略，或有人稱為「安全解癮站」，讓有毒癮的街友在監督下安全用藥。這種做法乍聽或許容易引發質疑，但在高風險的遊民區，這卻是最能顧及尊嚴與救命的作法。

「減害」的理念在於，提供安全的環境，協助成癮者以更安全的方式使用藥物，降低感染、用藥過量與死亡風險。具體做法包括提供乾淨針具、傷口照護、心理支持與納洛酮等急救物資，讓使用者在不被責難的情況下獲得醫療與人際支持。

德芙莎強調減害的核心理念是：「先確保他們能活下來，一步一步建立信任關係，再讓改變逐漸發生。」

她指出，成癮者大腦構造發生變化，用藥不是他們刻意選擇的生活方式，而是大腦已經重新「設計」去尋找藥物。

社工陪伴給尊嚴 幫助成癮者找到「新家鑰匙」

「成癮者經常受到異樣眼光看待，不是被當成小孩，就是被當成罪犯」。德芙莎說，「唯有拿下道德的眼光，不要強加價值在他們身上，才能讓這些街友得到尊嚴，改變才有機會發生」。

她記得一位個案當初住在街頭，身患思覺失調症，長期使用冰毒（甲基安非他命）與鴉片，幾乎無法照顧自己。團隊花了很長時間才與他建立信任，讓他感到安全，願意接受庇護與醫療協助。

「他後來住進我們安排的社會住宅，也開始接受精神科治療與醫療照護，慢慢願意談論自己的用藥情況」。德芙莎說，透過穩定支持，他逐步減少使用毒品，成功走上清醒之途。

德芙莎說，在那段時間，他不只是照顧自己，還成為社區裡的幫手，和社工一起分發納洛酮，教導其他街友如何辨識用藥過量症狀，甚至親自參與街頭急救行動，「他曾救過很多人，是我們團隊的一分子」。

身為第一線的社工，德芙莎在街頭看盡生死冷暖。她回想最振奮人心的時刻，就屬輔導的個案「拿到人生中的第一把鑰匙、鼓起勇氣與家人重新聯絡、與我們分享新家的照片」；但同時，在她的辦公室裡，也有許多紀念過世個案的小物。

德芙莎說，在艱困的環境下，每一次成功建立聯繫、每一次開口談話，對她而言都是微小而重要的成功，雖然不是每個人都能拿到那一把「新家的鑰匙」，很多人因為藥物過量而離開人世，但她與同事感到欣慰的是，「我們知道，我們給了他們尊嚴與陪伴」。

「連續性照護」策略 撕下成癮者污名標籤

「從2016年起，非法芬太尼的危害幾乎年年擴大」。洛杉磯郡公共衛生局藥物濫用防制處主任蔡普拓（Gary Tsai）向中央社表示，洛杉磯郡在2023年藥物濫用死亡人數為3092人，其中與芬太尼有關的為1970人。儘管公衛部門已經投入大量經費，但芬太尼仍對無家可歸的遊民、弱勢的有色人種社區造成嚴重威脅。

洛杉磯郡公共衛生局藥物濫用防制處主任蔡普拓（圖）擁有台裔背景，父母來自台灣。身為精神科醫師與成癮醫學專科，他掌管洛杉磯郡對於藥物濫用的預防、治療與康復支持。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月20日
洛杉磯郡公共衛生局藥物濫用防制處主任蔡普拓（圖）擁有台裔背景，父母來自台灣。身為精神科醫師與成癮醫學專科，他掌管洛杉磯郡對於藥物濫用的預防、治療與康復支持。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月20日

因應芬太尼危機，洛杉磯郡採取「連續性照護」（continuum of care）策略，從預防教育、減害介入到治療與康復，全方位建立防治系統。

蔡普拓指出，郡內除了強化社區教育、提升民眾對芬太尼的認識，也推動針具交換計畫與納洛酮發放，直接接觸高風險使用者，降低過量死亡風險。

蔡普拓指出，戒除芬太尼上癮有方法，美沙酮（Methadone）與丁丙諾啡（Buprenorphine）都能有效控制戒斷症狀，幫助藥物成癮者走上康復之路，但最大的挑戰在於社會的眼光和對藥物成癮者的污名。

他指出，藥物成癮至今仍常被視為個人失敗，而非可治療的健康問題，導致許多患者不敢主動尋求協助。

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「如果一個人胸口痛，他會去看醫生，並期待醫生幫助他。但如果是成癮問題，許多人選擇隱瞞，因為他們不確定是否能獲得同樣的理解與支持」。蔡普拓說。

他強調，關鍵是「要把問題攤在陽光下」，唯有打破對成癮者的刻板印象與偏見，才能真正引導需要幫助的人走向治療與康復。（編輯：周永捷）1140620

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