21世紀新鴉片戰爭8 / 加拿大超級實驗室製毒量驚人 激化美加貿易戰

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人行道上一個個像是醉漢的身軀、僵直或甚至不自然半折的人體，北美許多城市這類如殭屍電影般的場景，是芬太尼危機恐怖的具象化。這場危機上演多年後，川普政府試圖利用關稅迫使中國防止芬太尼流向美國，能否奏效，關係到數以萬計的人命，甚至美國的未來。

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21世紀新鴉片戰爭－關稅戰（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）加拿大警方屢屢破獲大型製毒工廠「超級實驗室」（super lab），查獲的芬太尼劑量足以奪走每位加拿大公民生命兩次。這些超級實驗室與跨國犯罪網絡聯繫密切，除了引爆加拿大公衛危機，隨著芬太尼流入美國境內，也為加拿大與美國之間的緊張關係添柴加火。

芬太尼造成重大生命財產損失 川普怒槓加拿大

美國2022年約11萬人因藥物過量死亡，其中7萬6000人（約7成）與芬太尼有關，平均一天約200人因此喪生。芬太尼過量成為18至45歲美國人的主要死因，也是美國預期壽命下降的原因之一。

以芬太尼為主的合成鴉片類藥物致死人數，在2022年飆至7萬6226人高峰，超過在越戰陣亡的美軍人數。（中央社製表）

美國總統川普日前以芬太尼走私為由，對加拿大商品全面徵收25%關稅。川普在最初的行政命令中特別提到加拿大卑詩省的毒品超級實驗室，引用一份報告稱：「該報告承認加拿大芬太尼產量增加，主要來自卑詩省，並且其在國際麻醉品分銷中的影響力日益擴大。」

美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）日前表示，在川普總統封鎖美國和墨西哥南部邊境後，中國、伊朗和俄羅斯等敵對政權正在與犯罪組織合作，把芬太尼走私到加拿大和美國邊境。

巴特爾表示：「毒品繞道航行到溫哥華，然後透過空運進入美國」，「你知道誰必須介入嗎？是加拿大，因為毒眅在那裡生產，然後運到這裡。」他指出，聯邦調查局正專注調查跨國走私芬太尼，並呼籲加拿大政府需要採取更多行動。

身為美國指控的芬太尼走私源頭之一，加拿大的芬太尼問題到底有多嚴重？

加國超級實驗室 芬太尼劑量足以殺死所有公民2次

芬太尼由於價格低、效力強，已經成為最癮君子歡迎的街頭毒品，自2016年以來已奪走5萬多名加拿大人的性命。

（中央社製表）

今年4月，加拿大皇家騎警宣布在卑詩省破獲3個獨立的製毒工廠，查封大批用於生產芬太尼、搖頭丸、冰毒等非法藥物和設備。查獲的化學設備屬商業級別，甚至嫌犯之一還是有化學專才的高學歷人士，顯示製藥和製毒之間的界線已經模糊，加上跨國犯罪行為，讓問題變得高度複雜。

加拿大皇家騎警太平洋地區副指揮官史蒂芬．李（Stephen Lee）表示：「在這些地點發現商業級化學設備，並逮捕1名懷疑具有化學背景的人，這表明，參與生產和分銷非法藥物的跨國組織犯罪集團的科學技術專長正在逐步增強，這是令人不安的趨勢。」

加拿大警方幾乎每個月都會查緝到規模不等的製毒工廠。去年10月底在卑詩省偏遠郊區佛克蘭（Falkland）社區破獲的一個超級實驗室規模更壯觀。

警方發言人說：「它看起來真的很像美劇『絕命毒師』（Breaking Bad）。兩層樓的建築物中有10個房間，查獲的芬太尼劑量，足以殺死每位加拿大公民2次，其材料可生產9550萬劑致命量，利潤約為4.85億加幣（約新台幣114億元）。」

製毒網絡精密分工網羅專才 實驗室宛如小型軍隊

加拿大刑事情報局的最新報告指出，超級實驗室數量不斷增加，且參與製造合成毒品的組織犯罪集團數量在過去一年中翻了一倍，從2023年的51個增加到2024年的99個。

皇家騎警媒體聯絡官賽義德（Arash Seyed）說：「我們擁有世界上最先進的毒品超級實驗室，它們正在擴張，其規模和複雜程度都在增加。」

他形容，在實驗室裡，警方震驚地發現，不僅有常見的燒瓶、真空泵和旋轉蒸發器，還有氣相色譜儀和質譜儀，而這些用於分析化學化合物的精密設備絕對是有高學歷的化學專家才能操作。

由於製毒分銷的網絡涉及犯罪集團，因此實驗室中還會配備槍枝、子彈、炸藥、滅音器和防彈衣等，「就像一支小型軍隊一樣」。

搶救未成年芬太尼受害者 教育、掃毒雙管齊下

焦點轉進卑詩省溫哥華當地社區，今年2月，一名華裔14歲少女因吸毒過量致死，面對女兒離世而痛不欲生的父母接受採訪時控訴：「制度殺死了我的孩子。」

家長們批評加拿大的毒品政策太寬容，「尤其聯邦政府和卑詩省政府在2023年起開始實施『毒品非刑事化』的試驗計劃，讓販毒者和癮君子更肆無忌憚，讓懵懂的孩子誤以為吸毒不是甚麼大不了的事情」。

當地牧師莫雨晴常在社區中對癮君子進行戒毒治療與心理輔導工作，他身上總是帶著納洛酮（Naloxone）解毒包，因為當看見有人吸毒過量，這是生死關鍵的救命丹。

「吸毒過量的那一刻，肌肉僵硬、癲癇發作、昏迷致死，一切都發生得非常快，當下給予納洛酮，就能拯救一條活生生的命」。莫雨晴說。

談起打擊芬太尼，莫雨晴表示，溫哥華從上個世紀90年代末起就有因應毒品「四柱政策」：預防（Prevention）、執法（Enforcement）、治療（Treatment）、減少傷害（harm reduction）。可惜四柱失衡，資源多用在了「減少傷害」，他希望政府能在其他方面多下工夫。

面對芬太尼危機，儘管緝毒工作艱難，加拿大皇家騎警助理總警長塔布爾（David Teboul）嚴正喊話：「如果你是組織犯罪分子，經營這種性質的合成毒品生意，皇家騎警會追捕你。我們絕不罷休，直到將其全部搗毀。就這麼簡單。」

新科聯邦眾議員區澤光（Chak Au）對中央社記者表示，他將敦促政府加強反毒宣傳教育。過去學校和警方共推「抵抗毒品濫用教育」（Drug Abuse. Resistance Education）反毒計劃，這幾年都沒做了，希望能重新啟動。

高關稅遏阻芬太尼走私？ 專家：治標不治本

美、加因為芬太尼問題緊張關係升溫，美國總統川普祭出關稅懲罰，對加拿大課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，認為加拿大應為美國境內芬太尼泛濫負責任。

對此，美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）不認為關稅是解決任何問題的有效方法。

她指出，為了更有效打擊芬太尼問題，加拿大目前正著手制定一項全國計畫，「加拿大承認應該更早開始做，因為他們也有大量因芬太尼而喪命的案例。以加拿大向美國運送芬太尼的數量來為川普政府加徵關稅辯護，這完全是錯誤的」。

根據美國海關和邊境保護局（CBP）的數據，所有進入美國的芬太尼緝獲量中，只有約0.2%是在加拿大邊境查獲的，其餘幾乎都是在美國與墨西哥的邊境查獲的。

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謝里分析，芬太尼問題沒有單一解方，它是非常複雜的問題，部分是國際貿易問題，部分是美國國內問題，這都需要一個全面性的策略來解決。政府可以制定一個整合性計畫，結合執法、供應鏈分析、社會及心理支持、心理健康支援。

加拿大的「超級實驗室」不僅奪走許多加國人民的性命，也助燃美加關稅戰。川普政府堅稱加拿大在芬太尼國際分銷網絡中的影響力日益擴大，要加拿大拿出辦法。除了「加徵關稅」，美、加兩國如何攜手阻絕芬太尼跨國流竄，是國安、經貿問題，也是外交難題。（編輯：唐佩君/周永捷）1140620

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