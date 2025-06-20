諾貝爾經濟學家：美不需關稅保護產業 對中打擊也有限

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）美國總統川普今年1月上任後，高舉關稅大刀，且政策反覆，全球政經局勢陷入動盪。2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩瑞德直言，美國產業成熟，並不需要關稅保護，而且關稅對中國經濟打擊十分有限。

經濟日報今天舉行「2025大師論壇」，邀請皮薩瑞德（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講。

皮薩瑞德表示，近年先是爆發COVID-19疫情，引發供應鏈重組，接下來又是人工智慧（AI）快速發展，市場還在探究新興科技將對就業、勞動力帶來的改變，今年美國總統川普上任，直接改寫全球經貿秩序，帶來更大挑戰，以及國際貿易紛擾。

美國是全球最大經濟體，有一說是「美國打噴嚏，全球就感冒」。皮薩瑞德指出，川普只在乎美國，認為符合美國利益就要做，不管其他盟友，或是對經濟、軍事、政治有何影響，然而，即便美國對全世界影響力很大，美國經濟仍得靠全球互動維繫，因為其他國家經濟發展，對美國也會有正面效果。

川普上任以來，推動一系列關稅措施，認為可消除不公平競爭，皮薩瑞德直言，關稅當然有其經濟學理論基礎，是保護國內產業的工具，經濟學家認為，如果是新興產業、小產業，發展初期，還趕不上全球成熟產業的競爭腳步，初期可用關稅保護。

不過皮薩瑞德強調，美國產業多屬成熟產業，不是新興產業，從經濟學角度來講，根本不需要關稅，美國關稅只是打壓對方的手段。

皮薩瑞德更指出，川普犯的最大錯誤，是認為中國與其他國家搶走美國的藍領工作機會，然而，是AI等科技進步搶走了工作，關稅無助於工作回流。

川普1.0時期就已發動美中貿易戰，今年強勢重返白宮，繼續劍指中國。皮薩瑞德認為，統計數據顯示，出口僅占中國國內生產毛額（GDP）1/5，這當中15%出口美國、20%往歐洲，換言之，對美出口影響相當有限。

皮薩瑞德表示，中國經濟規模龐大，有足夠內需支撐，且與東南亞國家緊密連結，美國關稅仍會傷及特定產業，但對中國而言，經濟影響不是那麼大，主要是地緣政治的議題；反而是歐盟、加拿大這些美國貿易夥伴，受到關稅衝擊較大。

皮薩瑞德直言，川普作風反覆，沒有人猜得到他想做什麼，就算宣布政策，也是朝令夕改；對美國而言，川普反覆修改政策，將打擊政府可信度，是嚴重風險。

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皮薩瑞德表示，川普信奉單邊主義、孤立主義，過去許多新興市場因地緣政治考量，態度不會傾向中國，可能較偏向美國，但現在問題是，美國還值得信任嗎，歐洲或許可以扮演緩衝角色，但歐洲內部不夠團結，不知道要由誰帶頭。

皮薩瑞德憂心，地緣政治情勢對全球貿易、供應鏈、經濟成長都相當不利，川普的不確定性也讓企業投資決策趨於保守，這些情況會持續下去，另外，AI發展帶來改變，世界局勢將如何發展，中國、歐洲如何接招川普時代的經濟變局，必須持續關注。（編輯：潘羿菁）1140620