遊覽車駛151縣道往溪頭 遭倒樹擊中車頂釀3傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）1輛遊覽車今天行駛151縣道上山往溪頭方向，約中午12時25分在17.2公里處突遭路旁1棵傾倒樹木擊中車頂，釀3名乘客遭碎玻璃割傷，無生命危險自行就醫，責任歸屬待釐清。

南投縣政府警察局竹山分局指出，1輛遊覽車今天行經縣道151線17.2公里處時突遭1棵倒木擊中前方車頂，3名乘客遭車窗玻璃割傷，由於傷勢不嚴重，業者及傷者未向南投縣政府消防局報案請救護車協助送醫，而是自行前往醫院包紮，業者緊急另調遊覽車接駁其餘乘客繼續行程。

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竹山警分局表示，這輛遊覽車今天搭載遊客經延溪公路上山往溪頭、杉林溪方向，尚未抵達溪頭便遭倒木擊中車頂導致凹陷、車窗破裂，蕭姓男駕駛聽到巨響緊急煞車，有乘客因此撞到頭，也有人遭碎玻璃割傷，原獲報4人受傷，但最後是3人就醫。

案發路段附近多為國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處管轄林地，這棵倒木及邊坡屬台大林管處或其他單位維護，待警方持續釐清。竹山警分局呼籲，山區夏季午後多雷雨，易造成土石、樹木鬆動，請用路人前往山區旅遊多注意路況及行車安全。（編輯：戴光育）1140621