加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中選會：24國民黨立委、高虹安罷免案成案
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

台股本週小跌27點 上市公司總市值守住71兆元

2025/6/20 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北20日電）以伊衝突升級導致市場出現觀望，本週台股小跌27.21點或0.12%，週五集中市場指數收在22045.74點，維持高檔震盪。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣71兆280億元，較上週減少409.37億元。

產業別指數方面，本週生技醫療類指數上漲3.02%漲幅最大，塑膠類指數下跌7.14%跌幅最大。其他未含金融類指數上漲0.87點，漲幅近持平；未含電子類指數下跌423.31點，跌幅約2.27%；未含金融電子類指數下跌401.38點，跌幅約2.96%。

google news透過 Google News追蹤中央社

本週全體上市股票成交金額為1兆7086億元，股票成交量週轉率為2.12%，成交金額前3名產業為半導體類4826.31億元，占全體上市股票交易金額比重28.25%；電腦及週邊設備類2301.32億元，占比13.47%；電子零組件類2291.27億元，占比13.41%。

累計今年初開盤迄今共110個交易日，集中市場總成交金額為38兆2835億元，市場日平均成交金額3480.32億元，股票成交量週轉率44.84%，股票日平均成交量週轉率0.41%。（編輯：林家嫻）1140620

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
40
更多編輯台推薦新聞：