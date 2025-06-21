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馬英九訪甘肅天水 參與公祭伏羲大典

2025/6/21 16:05
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（中央社記者王承中台北21日電）前總統馬英九率團訪問中國，今天參與公祭中華人文始祖伏羲大典，他表示，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

前總統馬英九14日起至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，15日出席在福建廈門舉辦的第17屆海峽論壇活動，之後將轉往甘肅參加兩岸共同弘揚中華文化等活動。

馬英九今天出席在甘肅天水舉行的2025年公祭中華人文始祖伏羲大典，他表示，中華民族能有今天的進步與成就，必須飲水思源，感念著中華始祖對後世子子孫孫的深遠啟發。慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值。

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馬英九說，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

他表示，期許海峽兩岸的年輕人，能夠透過參與祭祀中華人文始祖的莊嚴儀式，更深刻感受到中華文明對當代的意義，以及身為炎黃子孫的驕傲，進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。（編輯：林克倫）1140621

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