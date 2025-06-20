吳慷仁新劇愛上李銘順 細膩詮釋曖昧和權力的拉扯

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（中央社記者洪素津台北20日電）台劇「親密之海」今天宣布入選紐約亞洲影展，主演李銘順和吳慷仁分享拍攝內心話，劇中李銘順和多人有感情糾葛，吳慷仁則是愛上李銘順，他坦承演出曖昧和權力的拉扯不容易。

台劇「親密之海」今天發布新聞稿宣布入選紐約亞洲影展（NYAFF），紐約亞洲影展影展總監山繆‧傑米爾（Samuel Jamier）表示，「親密之海」不僅刻畫當代男女感情觀，更從宏觀視角看台灣近20年的世代變化。該劇在紐約當地拍攝取景，相信能夠突破語言界線與世界接軌，打動更多觀眾。

劇組今天釋出描述主演群角色內心話的幕後花絮，李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等人深入詮釋複雜情感背後的掙扎。

李銘順飾演成功企業家，他外表冷靜自持，內心卻始終被難以掌控的情感與慾望折磨，他說：「角色是個很有魅力的男人，他只是很容易產生愛情，可能一般人會覺得他很花心。」

劇中吳慷仁長年在守在李銘順身旁，以沉默守候姿態成為其情感與秘密的見證者，只是一直守在老闆身邊的吳慷仁，卻不是站在陽光下的存在，這種矛盾的情緒極具挑戰，2人之間的曖昧張力與權力拉扯，讓整齣劇充滿衝突與壓力。

除了細膩的情感描述，劇中更不乏大膽的情慾展現，瑞瑪席丹的出現點燃情感風暴；于子育則以理性表象掩蓋熾烈情感，她說：「角色是個傻女人，太執著了，越是不甘心就越不放手。」

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台劇「親密之海」改編自作家胡晴舫小說「群島」，跨越台北、花蓮及美國紐約與阿拉斯加等地取景，以電影質感的影像美學與深刻的人物刻畫，挑戰觀眾對親密關係的理解與想像。

「親密之海」將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 （台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播。（編輯：龍柏安）1140620