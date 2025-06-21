TPBL林書豪飆致勝三分球 國王逆轉勝海神2比1領先

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天靠著台裔球星林書豪的三分球鎖定戰果，終場以104比99逆轉擊敗高雄全家海神，在總冠軍賽系列戰取得2比1領先優勢。

TPBL總冠軍賽採7戰4勝制，前役在主場吞敗的國王今天作客海神，尋求系列戰要回領先，然而此役兩隊上演激戰，但國王上半場在林書豪的穿針引線下，以1分領先進入中場休息，沒想到易籃後擋不住對手洋將克雷格（Craig Sword）的火燙手感，讓國王3節打完陷入5分落後。

進入決勝第4節，林書豪挺身而出飆分，不僅單節豪奪14分，更在1分鐘內連得8分，包含終場前58秒的大號三分球，搭配洋將桑尼（Sani Sakakini）單節挹注7分，幫助國王擺脫海神的糾纏、鎖定戰果，終場以5分之差上演逆轉勝，同時如願在系列戰重新取得領先位置。

本場國王致勝功臣林書豪攻下全場最高26分，外帶7籃板、9助攻的全能成績單，而本土後衛李愷諺則飆進5記三分球，貢獻18分、5籃板。

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林書豪賽後接受轉播單位採訪表示，總冠軍賽的每一場都很難打、不簡單，尤其是打客場，因此只能保持穩定不放棄心態，「我們最後團隊防守做得很不錯，而我後面有拉開一點空間，製造進攻機會。」

此役吸引破萬名球迷進場加油，林書豪表示一直對球迷很感動，甚至沒想到這麼多人到場看球，「雖然我的年紀比較大，但還有機會可以打籃球，不管是支持國王還是海神，我都希望給球迷最好表現。」（編輯：李亨山）1140621