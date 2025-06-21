龍下半季考慮洋砲 葉君璋舉曼尼為例刺激不同想法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職上半季接近尾聲，放眼下半季味全龍隊總教練葉君璋坦言，的確有考慮找洋砲，認為有外籍大砲加入，可以成為球員模仿、觀察的對象，提供不同想法，對團隊也有幫助。

中職上半季戰況統一7-ELEVEn獅隊續居排行首位，龍隊今天賽前淘汰指數剩2，與獅隊有5.5場勝差，兩隊今天起將在天母棒球場打2連戰。

龍隊總教練葉君璋被問起下半季洋將布局是否有考慮找洋砲，他直言，「的確有考慮」，也提到龍隊回到一軍5個球季，其實很多球員都還在摸索階段，過去比較有經驗的大砲就是林智勝，其餘像是郭天信、李凱威、張政禹等人，都是靠著腳程、擊球率類型的球員。

透過 Google News 追蹤中央社

葉君璋表示，每個球隊中都應該要有不同類型的模型，提供年輕球員模仿、跟隨，就像獅隊中有陳傑憲，龍隊目前比較少有經驗的大砲型球員可供模仿，很多時候年輕球員只能靠教練提醒，或者自己摸索。

葉君璋舉例，像是過去義大犀牛曾請來洋砲曼尼（Manuel Ramirez），除了戰力外，無形間也會帶給隊友不同想法，讓他們去觀察，原來好的打者是這樣做的，一旁觀察、模仿，就可以更踏實的去做。（編輯：張雅淨）1140621