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若台灣對美降進口車關稅 台廠憂心衝擊本土車業

2025/6/19 16:14
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美台關稅談判進展受矚，針對汽車關稅議題，經濟部以美英貿易協定內容觀察，若降美國進口車關稅，日韓等進口車關稅不變，對台廠衝擊不會那麼大。裕隆、和泰車均表示，相信並配合政府最有利政策。不過仍有車界人士憂心是否能抵擋其他國家壓力。

對於經濟部考量調降部分汽車進口關稅，和泰車今天接受記者詢問僅簡單表示，配合政府政策；裕隆回應，相信政府會做出對台灣整體產業發展最有利的政策。

不具名車廠主管則表達憂慮，他指出，台灣在國際情勢不明朗，目前還無法確定是否可以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），若對美國降低汽車進口關稅，政府是否能擋住其他國家地區的壓力，有待觀察。

車廠主管表示，若台灣降低進口汽車關稅及貨物稅，產業界可能會重新評估國產車代工廠的未來，不排除結束在台生產的可能性。

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車業人士也認為，政府對汽車進口關稅和貨物稅的想法，「可能想得比較簡單」，他舉例，許多歐洲、日本及韓國車廠，為了規避美國最少10%、上至超過25%的關稅，有可能把原先在墨西哥等地生產的入門車型，轉移到美國生產，例如福斯集團（VW）規劃在美國生產部分奧迪（Audi）車款，換言之，若即使台灣只對美國進口車降稅，在美國設產線的歐日韓車廠也將受惠，對台灣國產車仍有一定衝擊。

車輛公會先前呼籲政府制定關稅政策時，全面審慎評估，綜合考慮產業長遠發展，關稅政策牽動台灣汽車產業背後2500家工廠營運、以及30萬名勞工就業生計重大議題。（編輯：潘羿菁）1140619

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