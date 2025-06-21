男子涉性侵2繼女逾90次 聲請撤銷羈押遭駁回

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（中央社記者劉世怡台北21日電）桃園蔡姓男子於111至113年間，涉性侵、猥褻2名未成年繼女，次數逾90次，一審判應執行刑15年6月，二審裁定羈押，他不服，主張願上電子腳環等聲請撤銷羈押處分。高院日前駁回。

全案緣於，蔡男因案假釋後，於民國111年至113年間陸續對2名未成年繼女強制猥褻與性侵，其中1名繼女受性侵多達96次。

一審桃園地方法院4月底判蔡男應執行15年6月有期徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審於5月21日召開訊問庭，審酌蔡男所涉罪嫌，嚴重危害社會秩序，經權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、蔡男人身自由的私益及防禦權受限制程度，裁定羈押。

蔡男不服，聲請撤銷羈押處分，主張就算原審定應執行刑15年6月，但仍不足以作為認定他有逃亡之虞的證據，本案只有2名被害人單一指控，無實證及具體案發時間，而且他自案發後就沒再與被害人等人聯絡，雙方更不可能再同居一處，沒有法院所認定恐對被害人反覆實施性侵害行為。

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蔡男說，本件可透過具保、限制出境出海、定期至警察局報到及電子腳環方式，來確保訴訟程序順利進行，請求撤銷原羈押裁定，另為適當裁定。

台灣高等法院表示，本件羈押處分已敘明所依憑的事證，予以羈押並無不當，蔡男聲請意旨所指情形，不足認定本件羈押處分不當，且不可採信，日前駁回聲請。（編輯：李錫璋）1140621