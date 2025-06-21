巴基斯坦：將提名川普角逐諾貝爾和平獎

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（中央社伊斯蘭馬巴德21日綜合外電報導）巴基斯坦政府今天表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），以表彰他協助解決印度與巴國當局近期衝突所付出的努力。

路透社報導，巴基斯坦有些分析家認為，當局此舉也許能說服川普（Donald Trump）三思是否加入以色列空襲伊朗核設施的行列。巴基斯坦譴責以色列的行動違反國際法，更對區域安全構成威脅。

川普5月出乎意料宣布印度與巴基斯坦停火，中止這2個擁核國家持續4日的衝突。之後川普一再表示，他避免一場核戰爭發生，挽救數以百萬計人命，同時抱怨他沒得到任何表揚。

巴基斯坦贊同是美國的外交干預結束了這場戰鬥。新德里當局則說，這是印巴軍方之間達成的雙邊協議。

巴基斯坦表示：「川普總統展現偉大戰略遠見和卓越政治家風範，他透過與巴基斯坦及印度當局進行強而有力的外交接觸，緩和迅速惡化的局勢。這次介入證明他身為一位名副其實和平使者所扮演的角色。」

政府機關可提名人選角逐諾貝爾和平獎。華府未立即做出回應，印度政府發言人也未回應置評請求。

川普昨天在社群媒體發文，列出一長串他自認為協助解決的衝突，包括印度和巴基斯坦，以及在他第一任期內，以色列和一些穆斯林占多數國家達成的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。他不忘抱怨說：「無論我做什麼，都不會獲得諾貝爾和平獎。」

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巴基斯坦參議院國防委員會（Senate Defence Committee）前主席胡笙（Mushahid Hussain）表示，提名川普為諾貝爾和平獎候選人是合理之舉。

胡笙指出：「川普有利於巴基斯坦。如果能迎合川普的自尊，就順其自然吧。所有歐洲國家領袖也正在大力奉承他。」（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140621