若不幫以色列恐向中傳訊號 白宮：川普權衡不同觀點

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）以色列與伊朗交戰，美國總統川普將在2週內決定是否對伊朗採取行動，有輿論認為，若川普選擇不加入以色列對伊朗的行動，此舉也會向中國傳達有關美對台承諾的訊息。白宮今天表示，川普會權衡各方不同觀點。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第7天。川普（Donald Trump）今天表示，由於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會進行談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

全球關注美國是否加入以色列對伊朗的攻擊之際，「華爾街日報」17日一篇社論指出，如果美國不在毫無爭議的空域中協助其最堅定、最忠誠的盟友之一，完成消除伊朗核威脅的任務，此舉傳遞給中國的訊息將是，「美國不可能會出手防衛台灣」。

今天下午也有媒體在白宮記者會問及，許多人希望川普出手援助以色列，動用武力來「完成任務」，若他最後選擇不對伊朗採取行動，外界擔憂此舉可能會向中國國家主席習近平傳達有關美國對台灣承諾的訊息，川普對此要如何權衡？

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）回應表示，川普和習近平維持「尊重且友好的關係」。川普主張美中兩國共享許多戰略利益，包括經濟、全球事務及外交政策等層面。不過，面對不同觀點時，川普會權衡各方觀點，不僅聽取其他世界領袖的意見，也會聽取顧問、美國國內各界人士及人民的聲音。

她還說，川普具備傾聽的能力，「且能依靠自己的直覺和經驗，代表美國人民做出好的決策」。

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另有媒體問及，美國是否有看到任何中國可能透過軍事介入以協助伊朗的跡象，李威特表示，不認為目前有看到任何這類跡象。

英媒報導，以色列13日對伊朗發動奇襲後，連3天共有3架神秘貨機自中國飛往中東，引發外界關注。（編輯：陳承功）1140620