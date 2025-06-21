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李軍1分差登板奪中繼成功 餅總期待成重要左投戰力

2025/6/21 21:01（6/21 21:16 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊21日例行賽交手與味全龍隊，獅隊在1分領先局面讓新秀投手李軍（圖）登板，主投1局無失分、拿下生涯首次中繼成功。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊21日例行賽交手與味全龍隊，獅隊在1分領先局面讓新秀投手李軍（圖）登板，主投1局無失分、拿下生涯首次中繼成功。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與味全龍比賽，1分領先局面讓新秀投手李軍登板，投1局無失分、奪生涯首次中繼成功，總教練林岳平盼李軍累積經驗，成球隊需要的左投戰力。

獅隊近期啟用兩名新秀投手李軍、鍾允華，也在比賽中找合適時機點讓他們登板，今天與龍隊交手，7局下獅隊1比0領先時，獅隊換上李軍登板，先投出三振，之後讓打者敲出右外野、中外野方向飛球出局。

李軍今天總計用13球投1局，沒被敲出安打，無失分，投出1次三振、奪下中職生涯首次中繼成功；獅隊終場以4比1搶勝。

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獅隊總教練林岳平表示，當下1分領先局面，投手教練希望讓李軍登板，也是有擔心這僅是李軍第2場一軍登板，遇到這種局面有沒有辦法控制自己，帳面上看起來不錯，也希望能藉此累積經驗，期待他成為獅隊很要的左投戰力。

獅隊後援投手髙塩將樹今天投2局無失分，拿下個人本季第4次救援成功，林岳平表示，髙塩將樹9局續投的考量，若換上陳韻文，臨時有狀況、沒有後防可以止血，但髙塩將樹今天投了2局，明天就要換陳韻文把關了。（編輯：龍柏安）1140621

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