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自強號有蛇 台鐵更換編組晚4分鐘發車

2025/6/21 22:21
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（中央社記者黃巧雯、沈如峰台北21日電）台鐵七堵站今天下午有清潔員在尚未發車的139次自強號車廂內發現有蛇，趕緊通報消防局。台鐵公司表示，經更換編組後，在4時25分、晚4分鐘才發車。

台鐵表示，今天下午4時11分七堵站通報，1列139次自強號尚未發車時，清潔人員發現車廂內有1條蛇，趕緊請消防隊協助捕捉。

由於當下139次自強號即將發車，在還未找到蛇的情況下，台鐵經更換編組後，在下午4時25分、晚4分開車，後續蛇已被尋獲，疑似是球蟒，七堵機務段人員與清潔員也再對車廂全面細部檢查，未再發現。

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基隆市消防局表示，今天傍晚獲報，七堵站台鐵某列車上有蛇後，隨即請委外廠商前往處理；經與台鐵人員共同搜尋約1小時後，才找到一條長約30公分的球蟒。

過去在2022年1列自強號車廂也曾出現1條紅尾蚺，當時台鐵緊急疏散旅客到其他車廂，並通知消防局待列車進站後上車處理。（編輯：龍柏安）1140621

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