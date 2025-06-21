WTT球星挑戰賽 高承睿惜敗巴西名將無緣男單8強

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣桌球新星「柚子同學」高承睿今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽男單16強，雖然率先取得聽牌，可惜最後仍以2比3不敵巴西名將卡爾德拉諾，無緣前進8強。

總獎金30萬美金（約新台幣890萬元）的世界桌球職業大聯盟（WTT）斯洛維尼亞球星挑戰賽，身為台灣僅存希望、世界排名23名的高承睿，今天在男單16強與世界排名第3的巴西名將卡爾德拉諾（Hugo Calderano）正面交鋒，尋求對戰首勝。

首局雙方上演激戰，甚至高承睿一度陷入5比8落後，不過他並未自亂陣腳，而且隨即回敬6比1攻勢，如願逆轉比分，以11比9先馳得點，可惜第2局高承睿反撲未果，導致以8比11遭到扳平。

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第3局高承睿徹底執行戰術，打出6比1強勢開局，並一路維持住領先位置，就算被追到僅剩2分差，仍順利以11比6取得聽牌優勢，距離8強門票僅差關鍵1局，然而第4局高承睿陷入大幅度落後，即便化解4個局末點，依舊以8比11再度被扳平戰局。

進入決勝第5局，高承睿前段緊咬比分，沒想到在5比6落後時，突然陷入亂流、連續丟掉5分，同時確定以5比11遺憾吞敗，與男單8強資格擦肩而過。（編輯：李亨山）1140621