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黃韋盛、宋晟睿開轟 兄弟擊退悍將奪3連勝

2025/6/21 20:55（6/21 21:06 更新）
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中華職棒中信兄弟隊21日例行賽第2局就攻下4分，其中宋晟睿（右）更轟出3分砲，助兄弟以5比4擊退富邦悍將隊，宋晟睿也獲選為單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月21日
中華職棒中信兄弟隊21日例行賽第2局就攻下4分，其中宋晟睿（右）更轟出3分砲，助兄弟以5比4擊退富邦悍將隊，宋晟睿也獲選為單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在洲際棒球場的賽事湧1萬7092名觀眾進場，中信兄弟靠著黃韋盛敲出生涯首轟，宋晟睿再轟出3分砲，並「開箱」新洋投李博登，最終以5比4擊退富邦悍將，奪下3連勝。

兄弟的黃韋盛在2局下就從黃保羅手中轟出陽春砲，個人生涯首轟出爐，接著岳東華、高宇杰敲安打後，宋晟睿再轟出一發3分砲，為本季第3轟，幫助兄弟取得4比0領先；5局下，岳政華敲三壘安打後，王威晨敲出二壘安打，兄弟再得1分。

6局上，悍將展開反攻，范國宸、孔念恩、王勝偉、戴培峰、林澤彬連5棒有安打演出，攻下3分；8局上，悍將再追回1分。不過，最後兄弟仍以5比4守住勝利，奪下3連勝，目前仍暫居上半季第2名，以2場勝差落後給統一獅隊。

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兄弟今天推出新洋投李博登（Brandon Leibrandt）初登板，他用55球投4局，被擊出3支安打，沒有出現保送，送出6次三振，沒有失分；最終勝投由第4任投手蔡齊哲拿下，為本季第2勝。

悍將先發投手黃保羅用92球投4.2局，被敲出7支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉5分吞下敗投。（編輯：戴光育）1140621

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