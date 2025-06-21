黃韋盛、宋晟睿開轟 兄弟擊退悍將奪3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在洲際棒球場的賽事湧1萬7092名觀眾進場，中信兄弟靠著黃韋盛敲出生涯首轟，宋晟睿再轟出3分砲，並「開箱」新洋投李博登，最終以5比4擊退富邦悍將，奪下3連勝。

兄弟的黃韋盛在2局下就從黃保羅手中轟出陽春砲，個人生涯首轟出爐，接著岳東華、高宇杰敲安打後，宋晟睿再轟出一發3分砲，為本季第3轟，幫助兄弟取得4比0領先；5局下，岳政華敲三壘安打後，王威晨敲出二壘安打，兄弟再得1分。

6局上，悍將展開反攻，范國宸、孔念恩、王勝偉、戴培峰、林澤彬連5棒有安打演出，攻下3分；8局上，悍將再追回1分。不過，最後兄弟仍以5比4守住勝利，奪下3連勝，目前仍暫居上半季第2名，以2場勝差落後給統一獅隊。

透過 Google News 追蹤中央社

兄弟今天推出新洋投李博登（Brandon Leibrandt）初登板，他用55球投4局，被擊出3支安打，沒有出現保送，送出6次三振，沒有失分；最終勝投由第4任投手蔡齊哲拿下，為本季第2勝。

悍將先發投手黃保羅用92球投4.2局，被敲出7支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉5分吞下敗投。（編輯：戴光育）1140621