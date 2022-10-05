暈機嘔吐袋有專屬博物館 珍藏五花八門

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）一人眼中的垃圾或許是另一人心目中的珍寶，起碼對收集航空嘔吐袋成癡的西勃倍格（Steve Silberberg）來說是如此。

「華盛頓郵報」報導，西勃倍格1982年還是大學生時，有次搭機從波士頓飛到舊金山注意到座椅前方放置的嘔吐袋，心想「我敢賭沒人收集這個東西」，於是將袋子順手帶回家，並掛在房門上。

之後，他的朋友也開始「樂捐」旅行時收集到的航空嘔吐袋，日積月累下，擁有超過3200個「展品」的「航空嘔吐袋線上博物館」（Air Sickness Bag Virtual Museum）就此應運而生。

（圖取自航空嘔吐袋線上博物館網頁airsicknessbags.com）

現年61歲的西勃倍格把他這項個人興趣放上網，並在其中一個網站寫說：「一個嘔吐袋可以透露不少航空公司的形象。」他說：「有些嘔吐袋不過就一個空袋加綁繩，但有些嘔吐袋簡直可以贏得國際設計大獎。這些是藝術品嗎？我覺得是喔。」

不過，西勃倍格40年前以為沒人收集航空嘔吐袋的想法其實並不正確，全球各地都有這類「追袋族」（baggist），只是人數不多，也沒有再繼續成長。以前的嘔吐袋都會印上品牌或做出奇特設計，但許多航空公司現在都只提供單調的白色嘔吐袋。

79歲、住在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）的退休人士凱利（Bruce Kelly）有7300件收藏品，他自己的航空嘔吐袋網站吸引不少世界同好參觀。他認為「追袋族」人數一度有約百人，只是目前仍積極尋袋的人數不知道還有多少。

而住在德國的通訊專家曼第（Paul Mundy）也有近2500個收藏品，但他開始收藏航空嘔吐袋是出於個人需要，「你有跟小孩搭同班飛機的經驗嗎？」他告訴記者：「不信你試試，你也會對航空嘔吐袋有興趣。」

隸屬舊金山國際機場（San Francisco International Airport）的SFO博物館（SFO Museum）館藏含600多個航空嘔吐袋，博物館登錄員青野（Tomohiko Aono，音譯）在電郵中告訴華郵，航空嘔吐袋是航空早期「飛機性能有限的產物」，當時飛機飛行高度低於1萬英尺，碰上惡劣天氣和亂流的可能性大得多，導致「暈機」嘔吐的人也多。

青野寫說，即使後來航空公司避開亂流的能力有所提升，嘔吐袋依舊在，因為它可以被拿來當作搭機無聊時的塗鴉處或遊戲記分板等。

在許多粉絲心目中，最棒的嘔吐袋收藏出自現已倒閉的芬蘭航空業者Finnaviation。Finnaviation這個嘔吐袋有著白底並印有一隻看似正在狂吐白色方糖的藍色馴鹿。

現今已倒閉的芬蘭航空業者Finnaviation嘔吐袋有著白底並印有一隻看似正在狂吐白色方糖的藍色馴鹿。（圖取自凱利航空嘔吐袋網頁kellysairsicknessbags.com）

曼第的收藏則包括一個據說來自美國總統專機「空軍一號」的嘔吐袋，但他本人表示，這個嘔吐袋是裝在一個信封裡面，但卻「很讓人失望」，因為上頭找不到總統徽章。

而對西勃倍格來說，他的最愛是一個從太空梭取得的嘔吐袋。他因為有朋友的家人認識太空總署的人，而取得這項珍藏。袋子標籤不僅有「嘔吐袋」幾個字，還有一個全副武裝太空人的圖案。

他在網路上寫說：「這是冠軍嘔吐袋！」他說：「大家看得出來嗎？這個嘔吐袋讓我算是沒白活了。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111005

對西勃倍格來說，他的最愛是一個從太空梭取得的嘔吐袋。（圖取自航空嘔吐袋博物館網頁barfbags.com）