濟州航空179死全球6年來最慘空難 為何沒放起落架等疑點待查

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國濟州航空客機昨天降落時發生重大事故造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。飛機迫降時何以沒放起落架、鳥擊嚴重程度乃至跑道盡頭為何有堅硬牆面等，都會成為調查重點。

華爾街日報指出，濟州航空（Jeju Air）這架波音737-800失事班機上有181人，當時在韓國西南部務安機場降落時滑出跑道，高速滑行後撞上水泥牆體爆炸。降落前塔台警告可能有鳥擊，機師則發出求救訊號。飛安專家表示，鳥擊嚴重時有可能使兩具發動機都失效和放起落架的機械癱瘓。影片顯示飛機觸地時起落架並未放出。

影片來源：MBCNEWS

鳥擊是否造成兩具發動機都失效

飛安專家們表示，事故調查人員的重點應會擺在鳥擊對發動機的影響程度，以及為何機師沒放下起落架。

飛安諮詢顧問兼737機師考克斯（John Cox）表示，調查人員會查鳥擊究竟是導致一或兩具發動機失效，以及被吸入鳥隻的大小和數量等。

考克斯說：「只靠一具發動機飛機仍可正常飛行，機組人員也受過這類訓練。通常情況下（遇到問題時）要按正常程序並完成所有檢查步驟，但他們沒有這樣做。他們直接衝向跑道，這也讓我不解，當時第二具發動機是否正常運作？」

華盛頓郵報也引述考克斯表示，若鳥擊造成兩具發動機都失效，機組員恐就沒有充分時間可降落飛機。

他說：「（鳥擊導致發動機俱毀）這種情況有發生過，但極為罕見。」考克斯指的是2009年的哈德遜河奇蹟。當時全美航空（US Airways）1549班機因鳥擊失去動力，機師選擇迫降在紐約哈德遜河上，機上155人全數生還，後來還拍成電影。

起落架未放襟翼未開 機場也不見緊急救援備妥

華爾街日報引述曾於美國國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）擔任事故調查人員的古茲提（Jeff Guzzetti）指出，起落架無法放下有備援的步驟與檢查可以應對。現從事飛安諮詢顧問的古茲提直言，他對何以濟州航空昨天以重大空難收場感到費解。

古茲提說：「如果當下無法放出起落架，為何不繼續先繞飛把剩餘燃油耗盡？我也沒看到他們有呼叫緊急救難人員備便救援。」

著有多本飛安書籍的前日航機師杉江弘表示，務安國際機場四周有各種水域，代表機師可選擇降落海上，然而機師卻似乎選擇最危險的降落方式，「這當中有太多失誤，機腹著陸絕對是最後不得已才用的辦法」。

華郵指出，韓國國土交通部表示失事班機的兩具黑盒子（飛行記錄器與座艙通話記錄器）均已尋獲；韓國有關單位駁斥外界稱務安機場跑道2800公尺太短以致空難的說法。

古茲提表示，光是鳥擊不大可能釀成如此災難性事故，機師有可能沒意識到起落架沒放下，因為當代飛機在液壓系統故障時，都可改用手動完成。他還說失事班機的襟翼沒展開（如打算以機腹迫降，通常會展開襟翼以減速並穩定飛機），機場似乎也沒為緊急降落做準備。

專家：跑道盡頭不該有堅硬牆體

法新社報導，分析濟州航空著陸失事影像的專家們也紛紛將矛頭指向機場設施。曾任機師的釜山新羅大學航空科學系教授金光一（Kim Kwang-il,音譯）表示，看到影片裡飛機迫降後卻直直撞上一堵牆讓他備感難過。

金光一告訴法新社：「那個區域壓根兒不該有道強固結構體。正常情況跑道底端不會有這類堅固阻礙，這有違國際飛安標準。機場外圍通常只有很軟的柵欄，不會造成重大損害。飛機本可滑行到自然停止，不必要的結構非常令人遺憾，因為就是那座莫名其妙的結構體導致飛機撞上後爆炸起火。」

紐約時報指出，班機墜毀影像還引來其他質疑。俄亥俄州立大學教授兼飛安專家普契尼奇（Shawn Pruchnicki）表示，似乎只有一具發動機的反推力器（著陸時用於減速）有在工作，這點不尋常。

濟州航空班機29日降落韓國務安國際機場時，衝出跑道並撞上圍牆爆炸。（韓聯社）

美國運安會表示，他們正率領一支包括聯邦航空總署、波音公司人員在內的小組與韓國調查人員合作。

專家們表示，相關疑問與空難確切原因需好幾個月才能確定，包括機師當下處置、何以緊急應對程序無法起到防護作用、天氣狀況乃至飛機維修有無缺失等，都需詳查，外界當前不宜妄下定論。事故通常有多種原因，其中一些不會立即顯現，空難事發當下流傳的資訊通常不足甚至不正確，初步的結論也常事後被推翻。

華郵指鳥擊在航空事故並不罕見且有可能造成不小損害，但很少造成墜機。聯邦航空總署於1990至2023年間記錄約28萬5000起美國飛機的鳥擊事件，只有5%的案件對飛行有負面影響，也僅49起有導致飛機受損。

據飛航安全基金會（FSF）資料，濟州航空昨天這起空難死亡人數，超越今年8月維奧帕斯（Voepass）航空在巴西墜毀致62死，成為今年和繼2018年獅航（Lion Air）墜毀爪哇海以來，罹難人數最多的空難。獅航空難當時181人罹難，並導致波音737 MAX在全球停飛，重創波音信譽。（譯者：陳亦偉）1131230