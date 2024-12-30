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濟州航空飛機失事前48小時執飛13次 包機產品惹議

2024/12/30 19:32（12/30 19:45 更新）
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29日韓國首爾車站內電視螢幕播放濟州航空空難報導。（路透社）
29日韓國首爾車站內電視螢幕播放濟州航空空難報導。（路透社）
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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓聯社報導，昨天在韓國發生179人死亡空難的濟州航空班機為廉航和地方旅行社合作的包機，事故前48小時內這架客機共執飛達13次，引發業界內外人士對這類包機產品的質疑。

濟州航空1架波音（Boeing）737-800型客機編號7C2216班機昨天上午從泰國曼谷飛返韓國時，9時許在務安國際機場降落時機腹著陸後衝撞機場圍牆爆炸起火，造成179人罹難，機上僅2人生還。

韓國航空業及旅遊業消息人士今天表示，這架班機的乘客大多是光州市1家中小型旅行社所推出的耶誕節旅行團與包機機票客戶，由於韓國地方機場沒有定期航線，旅行社產品多採用廉航包機模式，也就是航班只限旅行社招攬的客戶搭乘，並根據航空公司的需求專程安排。

韓國業界內外人士指出，航空公司和旅行社為了抓住年終旅遊旺季商機，可能強行安排包機。據悉失事的濟州航空飛機在意外前48小時內，共已執飛達13次；且今年第3季，濟州航空每架客機平均每月飛行時數為418小時，在韓國6家航空公司中最多。

針對韓國旅行社業者是否在年底旺季過度攬客，根據1名業界人士說法，包機旅行社無法干涉航空公司營運，只能代銷分配到的機位。濟州航空也已表明立場，指這起空難並非維修保養不到位造成。（編輯：張正芊/核稿：陳政一）1131230

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