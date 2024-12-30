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韓官員：濟州航空空難前4分鐘 機長發鳥擊緊急求救訊號

2024/12/30 22:03（12/30 22:23 更新）
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濟州航空客機29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。（中央社製圖）
濟州航空客機29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。（中央社製圖）
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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國濟州航空客機昨天降落時發生意外，成為6年來全球傷亡最慘重空難。韓國國土交通部今天表示，在失事前4分鐘，客機機長曾向航管人員通報鳥擊事件，並發出緊急求救訊號。

韓聯社報導，韓國國土交通部航空政策室室長朱鍾浣今天在記者會上表示，失事班機機長當天上午8時59分因鳥擊發出緊急求救訊號，隨即在降落失敗之後重飛，當時發出的求救訊號也是該班機發出唯一的鳥擊相關訊號。

國土交通部表示，據了解，失事客機在重飛過程中，突然出現與航管人員溝通不暢的問題。據推測，失事客機之後在跑道約1/3處以機腹著陸，具體位置將透過黑盒子紀錄來查證確認。

記者會上有媒體問及，客機發動機似乎在機腹著陸前就已失去動力，對此國土交通部回應，具體情況仍待聯合調查結果出爐後確認。

國土交通部表示，本次空難的聯合調查將於今晚啟動。參與事故調查的美國國家運輸安全委員會（NTSB）與美國波音公司（Boeing）相關人員今晚將抵達韓國。

據了解，目前尚不清楚發動機製造商CFM國際公司（CFM International）是否將參與聯合調查。

濟州航空編號7C2216的波音737-800客機昨天從泰國曼谷起飛，準備降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火，造成179人死亡，僅2人生還，為6年來全球死傷最慘重的空難。（編輯：劉淑琴/核稿：施施）1131230

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