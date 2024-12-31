加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
濟州航空空難
新聞專題
濟州航空空難1/34
首頁 / 國際

韓國濟州航空失事前6分鐘 乘客稱有鳥卡在機翼

2024/12/31 13:19（12/31 13:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片截圖顯示，濟州航空班機29日在韓國務安國際機場衝出跑道，冒出黑煙。（Lee Geun-young/via 路透社）
影片截圖顯示，濟州航空班機29日在韓國務安國際機場衝出跑道，冒出黑煙。（Lee Geun-young/via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國濟州航空班機29日墜毀釀179死2傷，成為韓國境內最慘重空難。據稱空難前最後6分鐘，班機似曾低空通場請塔台確認起落架狀況，而有乘客在最後簡訊裡提及有鳥卡在機翼上。

濟州航空（Jeju Air）這架搭載181人的波音737-800班機當時在韓國西南部務安機場降落時起落架未放出，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端施工中的水泥結構體爆炸。飛機迫降時何以沒放起落架、是否遭鳥擊和嚴重程度等成為調查重點。

華爾街日報指出，這架濟州航空班機上許多人是前往曼谷度假避寒的返國旅客，包括一團一起度假的公家人員，機上兩名泰國人其中一人是準備當空服員的22歲大學生。罹難者年齡從78歲到3歲，後者還是一名首度與父母一起出國的男童，他父親28日IG貼文「這是兒子護照的第一枚戳章」如今令人鼻酸。

班機是29日清晨從曼谷飛往務安，起飛時比預定時間晚約1小時，約5小時航程期間似乎一切正常。準備降落的務安機場只有一條長約2800公尺的跑道，雖然跑道南北兩端都可供降落，但通常班機會從南端進入。

據韓國國土交通部表示，當地時間早上8時57分，班機準備下降時務安機場塔台提醒可能有鳥擊。

另據航空追蹤網站Flightradar24對航班位置數據的分析，機師似乎在飛機初次進場時採低空通場，這是機組人員遇到起落架問題時所採方式，以便地面的空中交管人員目視為機師確認起落架有否放出。

但班機駕駛艙於8時59分時發出求救信號，班機調轉180度準備從另一個方向進場，當時乘客已能向親友發送簡訊。有人在9時整向家人傳簡訊稱「有隻鳥卡在機翼」，還有人寫道「我該寫遺書嗎」。

務安機場塔台在9時01分時騰出跑道供班機第2次降落，這回改從北側進場。據Flightradar24的資料，班機在跑道中段觸地，用於減速的襟翼與縫翼也沒打開；影像則顯示班機以機腹著地，起落架未開，高速滑行後撞上障礙物爆炸，飛機在9時03分化成火球。

兩名生還者其中一人是33歲的李姓空服員，被救出後緊急送往首爾一間醫院的加護病房，身體左側有多處骨折和其他傷勢，但無燒傷。

醫院表示這名李姓空服員傷勢不妨礙溝通。醫院人員說，李男記得在昏過去前他繫緊安全帶，並說「等我恢復意識時，已經被救出」。（譯者：陳亦偉）1131231

濟州航空客機29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷。（中央社製圖）
濟州航空客機29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷。（中央社製圖）
延伸閱讀
韓官員：濟州航空空難前4分鐘 機長發鳥擊緊急求救訊號濟州航空飛機失事前48小時執飛13次 包機產品惹議非罕見卻成巨大威脅 盤點鳥擊導致墜機著名事件濟州航空失事最小乘客3歲 老翁慶生家族出遊遇死劫台北松山機場跑道比韓國務安機場短 運安會：已裝攔阻系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
濟州航空空難掀退票潮 低成本航空憂形象受損
108
更多編輯台推薦新聞：