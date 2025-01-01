濟州航空空難 飛安專家質疑水泥牆設置不當

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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國濟州航空班機29日在務安機場降落時起落架未放出，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端施工中的水泥牆爆炸，成為韓國境內最慘重空難，航空安全專家質疑水泥牆是否設置不當。

路透社報導，機長發出緊急求救訊號後，仍嘗試降落的原因尚在調查中。

然而，2024年初上傳的務安機場操作手冊中提到，這面牆距離跑道尾端過近，並建議在擬議的擴建工程中重新審視設置位置。

韓國國土交通部一名官員昨天表示，當局需要先檢查這份文件後才能回應相關問題。

航空安全專家批評水泥牆的設置位置，這道牆上安裝輔助飛機降落的導航系統。

飛安顧問公司Aero Consulting Experts執行長艾默（Ross Aimer）向路透社表示：「不幸的是，那就是造成所有人死亡的原因，因為他們直接撞上一個水泥結構體。它本來就不該在那裡。」

在此同時，警方努力辨識遇難者身分，在機場等候的家屬們，由於無法立刻領回親人的遺體而焦急不已。

韓國警察廳表示，仍有5具遺體身分尚待確認，警方正增派人手和運用快速DNA分析儀，以加快身分辨認工作。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140101