加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／大安森林公園播映「愛情萬歲」 楊貴媚蔡明亮伴影迷邊哭邊跨年
首頁 / 國際
濟州航空空難
新聞專題
濟州航空空難1/35
首頁 / 國際

濟州航空空難 飛安專家質疑水泥牆設置不當

2025/1/1 09:21（1/1 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國濟州航空班機29日在務安機場降落時起落架未放出，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端施工中的水泥牆爆炸，成為韓國境內最慘重空難，航空安全專家質疑水泥牆是否設置不當。

路透社報導，機長發出緊急求救訊號後，仍嘗試降落的原因尚在調查中。

然而，2024年初上傳的務安機場操作手冊中提到，這面牆距離跑道尾端過近，並建議在擬議的擴建工程中重新審視設置位置。

韓國國土交通部一名官員昨天表示，當局需要先檢查這份文件後才能回應相關問題。

航空安全專家批評水泥牆的設置位置，這道牆上安裝輔助飛機降落的導航系統。

飛安顧問公司Aero Consulting Experts執行長艾默（Ross Aimer）向路透社表示：「不幸的是，那就是造成所有人死亡的原因，因為他們直接撞上一個水泥結構體。它本來就不該在那裡。」

在此同時，警方努力辨識遇難者身分，在機場等候的家屬們，由於無法立刻領回親人的遺體而焦急不已。

韓國警察廳表示，仍有5具遺體身分尚待確認，警方正增派人手和運用快速DNA分析儀，以加快身分辨認工作。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140101

#空難
#路透社
#韓國
#濟州航空
濟州航空空難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國濟州航空失事前6分鐘 乘客稱有鳥卡在機翼
108
更多編輯台推薦新聞：