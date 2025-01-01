加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理
首頁 / 國際
濟州航空空難
新聞專題
濟州航空空難1/36
首頁 / 國際

濟州航空空難 韓官員：完成提取黑盒子語音紀錄

2025/1/1 15:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國國土交通部官員今天表示，濟州航空失事班機黑盒子中的「座艙語音紀錄器」（CVR）已完成初步的數據提取工作。

法新社報導，韓國國土交通部負責民航事務的朱鍾浣（Joo Jong-wan，音譯）表示，「根據這些初步數據，我們打算開始轉換為音訊格式」，意味著調查人員將能夠聽到駕駛艙內的最後通訊。

朱鍾浣說，黑盒子的另一部分「飛航資料紀錄器」（FDR）是在連接器脫落的狀態下被發現。

他表示：「專家正在進行最終審查，看要如何提取數據。」

濟州航空編號7C2216的波音737-800客機上個月29日從泰國曼谷起飛，準備降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火，造成179人死亡，僅2人生還，為韓國史上最慘重的空難。

在務安機場，悲痛的罹難者家屬先前因當局遲遲不交還遺體而深感沮喪。

不過韓國代理總統崔相穆今天表示，辨認過程終於完成，已有更多遺體交還親屬，讓逝者得以安葬。

上任不到一週的崔相穆表示：「179名罹難者身分已連夜完成辨認。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140101

#韓國國土交通部
#法新社
#濟州
#韓國
#崔相穆
#濟州航空
崔相穆
韓國大法官3空缺待補 代理總統崔相穆先任命2人韓國政壇動盪 代理總統新年致詞籲國家和諧與團結
濟州航空空難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
濟州航空空難 飛安專家質疑水泥牆設置不當
108
更多編輯台推薦新聞：