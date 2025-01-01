濟州航空空難 韓官員：完成提取黑盒子語音紀錄

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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國國土交通部官員今天表示，濟州航空失事班機黑盒子中的「座艙語音紀錄器」（CVR）已完成初步的數據提取工作。

法新社報導，韓國國土交通部負責民航事務的朱鍾浣（Joo Jong-wan，音譯）表示，「根據這些初步數據，我們打算開始轉換為音訊格式」，意味著調查人員將能夠聽到駕駛艙內的最後通訊。

朱鍾浣說，黑盒子的另一部分「飛航資料紀錄器」（FDR）是在連接器脫落的狀態下被發現。

他表示：「專家正在進行最終審查，看要如何提取數據。」

濟州航空編號7C2216的波音737-800客機上個月29日從泰國曼谷起飛，準備降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火，造成179人死亡，僅2人生還，為韓國史上最慘重的空難。

在務安機場，悲痛的罹難者家屬先前因當局遲遲不交還遺體而深感沮喪。

不過韓國代理總統崔相穆今天表示，辨認過程終於完成，已有更多遺體交還親屬，讓逝者得以安葬。

上任不到一週的崔相穆表示：「179名罹難者身分已連夜完成辨認。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140101