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韓警調查179死空難 突襲搜索務安機場與濟州航空

2025/1/2 12:23（1/2 12:34 更新）
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濟州航空客機去年12月29日降落韓國務安國際機場時失事衝出跑道，撞到機場圍牆後爆炸起火，當局出動大量消防搜救。（共同社）
濟州航空客機去年12月29日降落韓國務安國際機場時失事衝出跑道，撞到機場圍牆後爆炸起火，當局出動大量消防搜救。（共同社）
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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國警方表示，為調查濟州航空（Jeju Air）波音737-800客機造成179人罹難的空難事故，今天上午已突襲搜索務安國際機場與濟州航空辦事處。

法新社報導，濟州航空載有181人的7C2216號班機，去年12月29日從泰國飛往韓國時，在發出求救訊號並以機腹著地後撞上障礙物起火燃燒，除了2名空服員從燃燒的殘骸中獲救外，機上所有人都罹難。

空難發生後，韓國與波音（Boeing）職員等美國調查人員在韓國西南部務安郡的墜機地點仔細搜索以判定事故原因，目前2個黑盒子都已尋獲並正在進行解碼。

警方在發給法新社的聲明中說，「針對12月29日發生的飛機事故，（警方）自1月2日早上9時起在3個地點展開搜索與扣押行動」，包括務安機場、濟州航空首爾辦事處與一個地區航空辦公室。

聲明中還指出：「警方計劃在依法且符合原則的情況下，迅速並嚴格地查明這起事故原因與責任歸屬。」

這起墜機事故發生後，韓國宣布國內航空公司執飛的所有波音737-800飛機將接受特殊檢查，針對這次空難中疑似故障的起落架進行檢測。

韓國代理總統崔相穆今天表示，如果調查時發現這款機型出現任何問題，必須「立即採取行動」。

有關當局先前表示，韓國6家航空公司執飛的同款機型共有101架。

崔相穆今天說：「由於民眾對與空難同款的機型存有嚴重疑慮，國土交通部與有關當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查…如果在檢查期間發現任何問題，請立即採取糾正措施。」

這起事故是韓國境內傷亡最慘重的空難。

官員昨天表示，韓國有關當局已完成座艙語音紀錄器（CVR）的初步數據提取工作，但飛航資料紀錄器（FDR）受損，已送往美國分析。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1140102

濟州航空客機去年12月29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。（中央社製圖）
濟州航空客機去年12月29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。（中央社製圖）
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