韓國濟州航空空難 調查人員吊起失事飛機殘骸

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（中央社首爾3日綜合外電報導）上月底韓國濟州航空1架波音737-800客機在韓國務安（Muan）機場降落時失事，造成179死、僅2人生還。韓國調查人員今天開始吊起失事的7C2216號客機殘骸。

法新社記者現場報導，一台大型黃色起重機正在吊起已經燒毀的大塊飛機殘骸，其中似乎包含飛機引擎。

這架從泰國曼谷飛往韓國西南部務安郡的濟州航空班機以機腹著陸，並且衝出機場跑道，撞到盡頭的混凝土牆後爆炸起火燃燒，造成179死、僅2人生還，為韓國史上最慘重的空難。

班機失事的確切原因尚不清楚，調查人員指出，可能的原因包含鳥擊、起落架故障和機場跑道盡頭的混凝土牆。

調查這起事件的全羅南道警方主管羅元浩（Na Won-ho，音譯）在務安國際機場舉行記者會時表示：「我們今天使用起重機吊起飛機尾部。我們研判可能會在這個部分發現（罹難者）遺骸。我們須等到明天才能完成所有相關工作和取得成果。」

警方矢言要迅速確定空難原因和責任歸屬；同時，軍官、士兵及調查人員正在徹底搜查墜機現場。

不過，韓國國土交通部認為，可能需要6個月到3年時間才能確定飛機失事的確切原因。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啟原）1140103