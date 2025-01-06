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調查空難 韓國務安機場關閉時間延長至14日

2025/1/6 13:31
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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國政府持續調查造成179名乘客罹難的濟州航空空難，並在今天宣布將關閉班機失事地點、務安國際機場時間延長一週到1月14日。

路透社報導，去年12月29日發生墜機事件後，機場原定明天重新開放。

聯合調查小組正在加緊調查韓國最致命的空難。兩名韓國調查人員今天將帶著飛航資料紀錄器（FDR）前往美國，供美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）分析。

飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器（CVR）是機上兩個黑盒子，其中包含有關墜機的關鍵資訊。

調查人員4日整理從濟州航空波音737-800飛機殘骸中座艙語音紀錄器的完整紀錄。目前還不清楚他們是否會公開這些紀錄。

調查人員還找到飛機的兩個發動機，美國航太發動機製造大廠奇異（GE）的代表也加入調查。韓國國土交通部對濟州航空和其他5家國內航空公司運營的所有波音737-800飛機進行檢查，並將檢查期限延長到1月10日，檢查內容還包括維修紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140106

#韓國國土交通部
#空難
#美國
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